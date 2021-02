Conheça o YouTuber que abalou fundos de hedge

Keith Gill, também conhecido como Roaring Kitty, DeepF—–gValue e aniquilador de quem vende a descoberto, de repente se tornou um dos mais influentes selecionadores de ações nos EUA.

Depois de incentivar a alta vertiginosa de 400% nas ações GameStop que abalou Wall Street na semana passada, Gill conquistou uma legião de fãs no Reddit e no YouTube que atribuem a ele seus ganhos (pelo menos temporários). Agora, saber quais ações ele prefere virou questão de interesse do investidor.

Frequentemente vestido com divertidas camisetas temáticas de gato, o rapaz de 34 anos que trabalhava no marketing da Massachusetts Mutual Life Insurance aparece no YouTube em vídeos nos quais apresenta o processo de investimento que usa para atingir ganhos anuais de 50% a 100%. O garoto-propaganda do exército online de day traders que costumam escolher ações sem dar bola para seu valor usa, no fundo, uma abordagem tradicional.

“Aviso desde já que invisto em valor e sinto que alguns de vocês agora vão me menosprezar e rir de mim”, disse Gill em seu primeiro vídeo voltado para investimento. “Eu não sou da turma que acredita que investimentos de valor têm registrado desempenho inferior, eu na verdade acho que foram um tremendo sucesso na última década.”

O problema, segundo Gill, é que o chamado estilo de investimento em valor foi colocado em uma caixinha. Para permitir rastreamento pelos fundos negociados em bolsa (exchange traded funds ou ETFs), os investimentos em valor foram reduzidos a regras estereotipadas, embora o cerne da abordagem seja altamente subjetivo. E segundo explicação dele no vídeo, esses ETFs se tornaram a referência para medir o desempenho do investimento em valor. Gill não respondeu a um pedido de comentário da Bloomberg.

Um exemplo desse raciocínio é o Vanguard Value ETF, com US$ 62,3 bilhões aplicados e o maior fundo desse tipo no mundo. Esse instrumento acompanha o U.S. Large Cap Value Index, calculado pelo Centro de Pesquisa de Preços dos Ativos Mobiliários, que usa cinco múltiplos para categorizar os investimentos em valor: razão entre valor contábil e preço, razão entre lucros futuros e preço, razão entre lucros passados e preço, razão entre dividendos e preço, e razão entre faturamento e preço. Como era de se esperar, o ETF concentra corporações clássicas dos EUA como a Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, e a Johnson & Johnson, deixando de fora as ações de tecnologia que impulsionaram o mercado na última década.

“Todos nós nos baseamos nesses ETFs simplistas para medir o sucesso desse estilo”, disse ele. “Mas esta não é uma boa maneira de medir uma abordagem de valor de boa-fé. Parte disso é porque o valor é tão subjetivo, não é tão simples a ponto de ser resumido a um par de métricas.”

Ao contrário do que se esperaria de um típico investidor de valor, Gill rejeita totalmente a modelagem de fluxo de caixa descontado, caracterizando-a como “perda de tempo”. E Gill abraçou a análise técnica, usando gráficos de preços de ações para encontrar pontos de entrada e saída de posições, uma técnica frequentemente criticada como sendo pensamento mágico por seguidores de ícones do investimento em valor, incluindo Benjamin Graham.