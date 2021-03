Conheça o rival do TikTok cujas ações dispararam 160% na estreia do IPO

Não foi a Ant Financial Group de Jack Ma, mas coube a uma empresa chinesa o status de maior IPO de uma empresa de tecnologia desde a estreia do Uber, há dois anos. A Kuaishou, dona de uma rede social concorrente do TikTok, abriu o capital e estreou na Bolsa de Hong Kong com uma alta de 161% nas ações no fechamento desta sexta-feira, 5.

A estreia bem-sucedida mostra que o apetite de investidores por ações de empresas de tecnologia continua muito aquecido, apesar dos alertas contínuos de que pode haver uma bolha nos preços desses ativos.

A companhia, que movimentou o equivalente a 5,32 bilhões de dólares, tem uma base com mais de 300 milhões de usuários ativos para o seu aplicativo de vídeos curtos e live streaming, que guardam semelhança com o TikTok, da ByteDance.

Os aplicativos da Kuaishou apresentam vídeos enviados pelo usuário, bem como programas de transmissão ao vivo por meio dos quais os fornecedores podem promover produtos de consumo. Esses são o principal canal de monetização do site, responsável por 84% das receitas em 2019, segundo o prospecto relacionado às autoridades regulatórias.

A Kuaishou, que tem a Tencent -- dona do WeChat -- como principal acionista, buscava um valor de mercado de mais de 50 bilhões de dólares desde que começou a se preparar para a estreia no mercado, segundo a Reuters.

Mas essa avaliação superou a marca de 60 bilhões de dólares com a oferta e a forte alta na estreia, disseram as fontes com base na resposta atual dos investidores. A Kuaishou não quis comentar o assunto.

A operação acima de 5 bilhões de dólares representa um forte começo para os mercados de capitais de Hong Kong em 2021 e foi o maior IPO desde que a cervejaria Budweiser levantou 5,75 bilhões de dólares em setembro de 2019.