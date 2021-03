Conheça o Guia EXAME Invest: a sua trilha para investir melhor

Começar a investir e fazer boas escolhas de ativos vai além do passo fundamental de conseguir guardar dinheiro. O universo dos investimentos, afinal, pode parecer complexo e intimidador para quem inicia a sua jornada.

Renda fixa ou variável? Dá para começar sozinho? A conta no banco basta ou é preciso uma corretora? Não faltam termos que parecem indecifráveis e cuja explicação às vezes mais complica do que explica: come-cotas, marcação a mercado, múltiplos etc. Isso sem falar nas dezenas de siglas: CDI, LCI, ON, ETF e tantas outras.

Foi pensando em quem está começando a ingressar no mundo dos investimentos ou tem desejo de fazê-lo, ou em quem já investe mas ainda tem suas dúvidas, que a EXAME Invest preparou o Guia EXAME Invest. São matérias com as explicações para cerca de 80 palavras-chave mais comuns ou para as perguntas que investidores mais se fazem.

Pensando em melhorar a jornada do investidor, o Guia EXAME Invest foi montado no formato de trilhas que podem ser percorridas de maneira intuitiva, com apenas um conceito ou uma resposta de cada vez, para que seja mais fácil assimilar as informações.

São quatro trilhas nesta primeira fase do Guia EXAME Invest: Começar a Investir, Renda Fixa, Renda Variável e Fundos de Investimento.

Ao longo da jornada, o investidor vai poder acompanhar a sua evolução e será direcionado a cursos relacionados da EXAME Academy, o braço de educação da EXAME, ou para ter acesso a relatórios da EXAME Invest Pro, a casa de análises da EXAME.

Está preparado? Comece aqui a sua jornada para o mundo dos investimentos.