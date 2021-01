Conheça o BTG+, o banco digital do BTG Pactual

O BTG Pactual anunciou na segunda-feira, 18, a abertura oficial ao mercado do BTG+, banco digital com serviço completo. A partir de agora, qualquer pessoa pode abrir sua conta através do aplicativo, disponível no Google Play e na App Store.

O BTG+ estava disponível desde setembro de 2020 apenas para clientes do BTG Pactual digital, que é a plataforma para o investidor de varejo. Agora acessível a todos, ele chega para oferecer uma experiência financeira transparente e personalizada. A conta é gratuita, sem taxa de abertura ou de manutenção, e oferece transações ilimitadas.

O banco possui uma série de recursos integrados, como conta-corrente com transações recorrentes — como pagamento de contas, transferências e recebimento de salário —, emissão de cartão de crédito modular e programa de fidelidade.

Gestão financeira

Para ir além da abertura de conta e fidelizar os usuários, o BTG+ aposta na funcionalidade da gestão do dia a dia. A plataforma aprende com o cliente, entende suas necessidades e, assim, sugere e entrega soluções financeiras que facilitam o controle de suas finanças.

Um dos destaques do app é a funcionalidade Dicas. No espaço, os usuários recebem novidades e tutoriais sobre como usar o app de forma personalizada, de acordo com seus hábitos financeiros.

Já o botão Mais (+) acompanha toda a navegação do aplicativo. Ao clicar nele, é possível acessar outras seções, como conta, cartão, investimentos e benefícios. Na plataforma, é possível acompanhar gastos, saldo investido, gerir a conta-corrente no BTG+ e o portfólio de investimentos do BTG Pactual digital.

A gestão de pagamento é rápida e os boletos emitidos em nome do cliente pelo Débito Direto Autorizado (DDA) são automaticamente identificados pelo app para facilitar o pagamento na hora ou agendamento da transação. Há também a funcionalidade Sinc BTG+, que sincroniza contatos do celular que também tem conta no banco para fazer transferências em tempo real.

Gastos que viram investimentos

Outro destaque do BTG+ para os correntistas é o Invest+, um benefício que transforma parte dos gastos com cartão de crédito em investimentos. Ou seja, conforme o cliente faz compras, o banco deposita um percentual do valor gasto em um fundo de investimentos do BTG com rendimento diário. Todos os gastos são levados em conta, seja no cartão físico ou virtual. Não há prazo de validade, o que garante que o dinheiro esteja sempre rendendo.

Plano Premium

O cliente do BTG+ também pode optar por ter um plano Premium para ter mais benefícios. Funciona como uma assinatura mensal e dá acesso a saques ilimitados e outros benefícios, serviço de assinatura Serasa Premium — que monitora o CPF em tempo real e avisa em casos de mudança — e tag BTG+ Go Powered by Veloe, para pagar pedágios e estacionamentos sem precisar pegar filas. Para quem tem funcionários domésticos, o BTG+ oferece ainda uma ferramenta para gestão de pagamentos.

Quem faz o upgrade consegue acompanhar a EXAME digital, com notícias e conteúdos exclusivos da revista. Além disso, tem 50% de desconto em qualquer produto EXAME Research, como relatórios, carteiras e análises de investimentos.

