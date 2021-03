Conheça Bruno Lima, head de renda variável da EXAME Invest Pro

Bruno Lima é o head de renda variável da EXAME Invest Pro, que oferece análises do mercado financeiro para investidores que desejam aumentar seus rendimentos. Bacharel em economia pelo IBMEC-RJ, Lima possui o CNPI, uma certificação conceituada da Associação de Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec) para profissionais do mercado de capitais.

Após 15 anos de experiência em investimentos e finanças, Lima passou a integrar o time da EXAME. "Fui convidado para um projeto incrível, que vinha de encontro ao meu propósito: compartilhar conhecimento. A nova EXAME nasceu para oferecer o melhor conteúdo de investimento e educação financeira ao alcance de todos", explica o analista, que também tem curso de extensão em Direito Societário e Mercado de Capitais pela FGV-RJ.

Desde então, Bruno Lima faz análises minuciosas e detalhadas do mercado financeiro em busca das melhores recomendações.

A trajetória de Bruno Lima

O head de renda variável da EXAME Invest Pro explica que sua carreira é caracterizada pela evolução. "Comecei como analista de backoffice de renda fixa internacional no Pactual em 2003. Após deixar a empresa em 2004, ajudei a desenvolver o backoffice da Opus Asset Management no início e depois de um ano tive a oportunidade de me tornar analista de equity research", conta.

Em 2009, ingressou na Mercatto Investimentos, que posteriormente passou a se chamar Bozano Investimentos. Trabalhou primeiro como analista de ações na empresa. Depois, tornou-se gestor de carteiras de ações em fundos multimercados.

Bruno Lima conta ainda que após anos no Rio de Janeiro, sua cidade natal, mudou-se para São Paulo em 2011. Foi quando ingressou em uma empresa de capital fechado que atua com gestão de recursos de famílias de alto poder aquisitivo, também chamada de "family office". Por lá, trabalhou por cerca de dois anos como analista de renda variável e gestor de portfólio.

"A partir de junho de 2013, entrei para o BNP Asset Management como gestor de portfólio de ações com foco em fundos de ações e auxiliei o head de gestão em fundos de ações com foco em América Latina", destaca o analista.

Após diversas experiências no mercado financeiro, em 2020, Bruno Lima foi convidado para participar do projeto da EXAME Invest Pro. Atualmente, um dos papéis de Lima na EXAME é analisar ações listadas e recomendar as melhores opções de investimento para o varejo.