Conheça a Trevisan, instituição parceira dos MBAs da EXAME Academy

A EXAME Academy anunciou, na semana passada, a maior novidade de sua grade educacional: cursos de MBA (Mestre em Negócios e Administração, na tradução da sigla para o português). Em parceria com a Trevisan Escola de Negócios, o braço de educação da EXAME irá oferecer cursos de pós-graduação voltados para gestão e desenvolvimento profissional.

A Trevisan foi criada em 1999 e é a única instituição de ensino superior originada de uma empresa de consultoria, auditoria e outsourcing, a Trevisan TG&C - Trevisan Gestão e Consultoria, que é uma das principais prestadoras brasileiras de serviços contábeis e tributários.

A escola de negócios trabalha com metodologias diferentes das usuais. Um dos pontos mais trabalhados em seus cursos é o aprendizado com base na resolução de problemas. O incentivo à pesquisa e à aprendizagem por meio de projetos também é bastante utilizado pela Trevisan. A instituição busca instigar seus alunos a aprender por meio de:

Pesquisa

Reflexão

Discussão

Aprendizado evidenciado

Resumindo, nos cursos de pós-graduação da Trevisan, o professor é um orientador de projetos de seus alunos.

Esse orientador que ministra as aulas, além de ter muita experiência de trabalho e vivência na área em que está ensinando, sempre tenta extrair o máximo de seus alunos, além de trabalhar também as competências socioemocionais. Ou seja, os cursos acadêmicos da Trevisan não são apenas teóricos: há muita prática. O desenvolvimento pessoal dos alunos é bastante explorado.

Para promover uma experiência única de desenvolvimento profissional em educação digital, a Trevisan oferece uma plataforma inovadora aos seus alunos, a Degreed. Nela, o aluno conta com jornadas personalizadas, que o orientam em momentos decisivos de crescimento e transformação profissional. Hoje em dia, ter habilidades exigidas para as funções futuras em sua área de atuação é sinônimo de destaque no mercado.

A Degreed desenvolve novas habilidades (tanto as hard skills como as soft skills) nos alunos e aprofunda competências que eles já possuem. A plataforma é movida por um algoritimo que classifica assuntos relevantes, de acordo com o perfil de navegação e interesse profissional da pessoa.

A partir disso, a plataforma determina o nível de fluência em uma determinada habilidade do aluno e passa a mostrar novos conteúdos e materiais que podem ser de interesse da pessoa que está navegando. A experiência Trevisan Degreed é única no cenário educacional mundial.

A plataforma mostra ainda mais sobre o que a Trevisan proporciona, que é o desenvolvimento do aluno de maneira autônoma, em complemento à sala de aula.

Qual é o método de avaliação dos cursos da Trevisan?

Os alunos que cursam pós-graduação na Trevisan são avaliados desde o primeiro dia de aula. A avaliação, porém, é diferente da usual. Eles recebem feedbacks constantes de professores e interações na plataforma Degreed. Além disso, há trabalhos acadêmicos e avaliações por disciplina, com questões objetivas.

Os conteúdos das avaliações buscam integrar teoria e prática. Assim, os alunos precisam se esforçar para aplicação de estudos de caso, resolver exercícios, realizar palestras e muito mais. Tudo isso gera um maior dinamismo no desenvolvimento das atividades na formação de consultores, gestores e tomadores de decisão.

Vale destacar também que todas as disciplinas de MBAs da Trevisan, independentemente do curso escolhido pelo aluno, possuem temas específicos e relevantes ao mercado de trabalho.