Conheça a EXAME Invest, novo canal para investimentos da EXAME

2020 tem sido um ano de transformação para a EXAME: mudanças de controle, de comando e de projeto gráfico, além de uma nova plataforma de conteúdo integrado com as novas unidades de análises econômico-financeiras (Research), de educação (Academy) e de eventos (Experience). A mais recente novidade é a EXAME Invest, marca que vai consolidar para o leitor a cobertura de mercados e finanças pessoais.

É uma cobertura na qual a EXAME tem longa tradição ao longo de seus 53 anos de história. O prestigioso guia Onde Investir mostra o caminho para as melhores decisões de investimento há mais de duas décadas, reconhecendo ao mesmo tempo o trabalho dos melhores profissionais dessa indústria. É com esse espírito que nasce a EXAME Invest, em um momento de inédita efervescência para o mercado de capitais no país.

As menores taxas de juros da história do país aceleraram um processo de crescimento do mercado que já estava se desenhando com o avanço da tecnologia, que popularizou as plataformas abertas de investimentos, as redes sociais e os aplicativos para gerenciar a carteira de ativos, buscar e debater informações em tempo real.

Do lado da demanda, os números superlativos de novos investidores e os recordes de captação de recursos pelos fundos se sucedem em ritmo cada vez mais acelerado. Pela oferta, há um aumento expressivo de novos fundos, empresas que abrem o capital, novos produtos que são estruturados, além de novas gestoras, corretoras e bancos digitais.

A EXAME Invest chega com a missão de organizar e apresentar todas essas informações para você, usuário: seja alguém que já investe ou que tem planos de ingressar nesse mundo que faz cada vez mais parte do dia a dia e das rodas de conversa – virtuais em tempos de redes sociais e de pandemia – dos brasileiros.

É um conteúdo que a EXAME já entrega com qualidade na análise e informações em primeira mão, por meio de diferentes canais: Mercados, Seu Dinheiro, Research, Academy e ESG, que vão fazer parte da EXAME Invest. Além disso, notícias que impactam seus investimentos e que são publicados em outros canais da EXAME — como em EXAME In, Negócios, Economia e Mundo, entre outros — também estarão presentes na nova marca. Vamos também incrementar, e ampliar, nossa cobertura para investidores nos mais diversos canais.

As lives da EXAME Research terão destaque na EXAME Invest: começa com a live diária Abertura de Mercado, com Victor Aguiar, de segunda à sexta às 8h15, e as semanais Ação e Reação, com Bruno Lima, analista de renda variável da EXAME Research, toda segunda às 18h; Questão Macro, com Fabiane Stefano, editora de Macroeconomia da EXAME, Arthur Mota, economista da EXAME Research, e Álvaro Frasson, economista do BTG Pactual (do mesmo grupo que controla a EXAME), às quartas às 13h30; Fala Gestor, com Juliana Machado, analista de fundos da EXAME Research, às quintas às 18h; e FIIS em EXAME, com Arthur Vieira de Moraes, especialista em fundos imobiliários, toda sexta às 15h.

Reportagens da Bloomberg — referência mundial em investimentos e finanças –, além de matérias exclusivas da Bloomberg Businessweek, também estarão presentes no conteúdo oferecido aos leitores. Tudo para oferecer ao investidor as melhores informações para a sua tomada de decisões. A EXAME Invest estreia hoje, mas a jornada está só começando.