Conheça 6 startups que planejam revolucionar o agronegócio

O Superagro, fórum online e gratuito realizado pela EXAME em parceria com a Hiria, vai ao ar nesta quinta-feira, 8. Entre os nove painéis de debate sobre o agronegócio, haverá o Demoday, com uma bateria de apresentações de startups com planos e modelos de negócio voltados ao setor.

Em parceria com a ACE startups, uma das mais importantes aceleradoras do Brasil, o objetivo do painel é apresentar ao mercado e aos investidores novas soluções e aplicações de tecnologias. Cada uma delas terá cinco minutos para mostrar suas propostas de inovações. Os especialistas presentes formarão uma banca para realizar perguntas e avaliar cada negócio.

Para situar melhor o espectador no dia do evento, a EXAME preparou uma lista com um breve resumo de cada uma das startups convidadas. Confira, abaixo, um pouco mais sobre as companhias que prometem trazer novidades no Superagro.

Agrosmart

Desenvolve tecnologia de processamento de dados para o produtor rural ter uma eficiência maior em relação as necessidades da lavoura. A startup é a principal plataforma de agricultura digital da América Latina. Fundada em 2014 no município de Itajubá, região sul de Minas Gerais, a tecnologia criada pela empresa já é utilizada por empresas e agricultores em países como Estados Unidos, Israel e outros na America Latina, além, é claro, do Brasil.

Agrotools

Com mais de dez anos de mercado, a Agrotools oferece soluções de georastreamento em larga escala no campo, com mais de 100 clientes, incluindo grandes nomes, como McDonald's, Carrefour, JBS, Itaú BBA. A solução permite que as empresas garantam boas práticas em sua cadeia de fornecedores.

Por meio da tecnologia de georastreamento e cruzamento de dados, desenvolvida em São José dos Campos (SP), onde fica o núcleo tecnológico da Agrotools, a startup possui ainda soluções de seguro e crédito, com serviços para instituições que financiam atividades agropecuárias, minimizando os riscos e "conectando a Faria Lima ao campo", segundo o presidente Sergio Rocha. A startup está presente em quatro países.

Agryo

A provedora global de inteligência de risco para serviços financeiros, serviços ambientais e trade finance para instituições ligadas ao agronegócio é comandada por Isaque Eberhardt, CEO e Co-fundador da companhia. Eberhardt é agricultor, técnico agrícola, engenheiro agrônomo, mestre em sensoriamento remoto pelo INPE e doutor em engenharia pela UNB.

A Agryo desenvole soluções tecnológicas para a preservação do meio ambiente, além de apoiar o crédito rural, com o intuito de elevar a inclusão financeira. Um dos pontos fortes da Agryo é reconhecer que a sustentabilidade é fundamental para a agricultura de longo prazo.

DigiFarmz

A plataforma digital DigiFarmz tem como objetivo otimizar a tomada de decisão dos produtores de soja por meio de dicas que auxiliam os agrônomos. A empresa tem mais de 1.200 fazendas como clientes. Do plantio até a colheita, as ferramentas customizadas permitem ao produtor saber quais insumos usar e o que fazer para melhorar a produtividade durante todo o processo.

O uso do serviço tem feito a produção mais que dobrar ou triplicar em alguns casos. A empresa também deve entrar nas culturas de trigo e milho nos próximos meses, além de opções de score de crédito para baratear financiamentos dos clientes.

JetBov

Assim como a Agrosmart, a startup trabalha com o sistema de gestão para monitorar indicadores de produção na pecuária. E prevê crescer nos próximos anos por ver a criação de gado como um dos setores do agronegócio com menos tecnologia embarcada. O principal foco é o monitoramento da engorda da boiada pelo celular. Por meio da plataforma, é possível criar fichas de cada animal com dados como datas de vacinação e evolução do peso, que são transmitidos por sensores instalados em brincos colocados em cada animal.

Fundada em 2014 em Joinville, Santa Catarina, a JetBov tem clientes no Paraguai, em Angola e Moçambique e dobrou de tamanho na pandemia. Com o crescimento da agropecuária em 2020, a startup acredita que os negócios podem crescer ainda mais.

Tarvos

Oferece um sistema de monitoramento automatizado de pragas na lavoura. As empresas do meio agrícola estão cada vez mais preocupadas com a economia no uso de defensivos químicos. Por isso, a startup enxerga um horizonte de oportunidades no futuro.

A empresa nasceu nos corredores da Universidade Estadual de Campinas, entre conversas dos colegas Andrei Grespan, Fabricio Soares e Hugo Fernandes sobre como usar o processamento descentralizado de imagens para acompanhar infestações em lavouras. Foi fundada em 2017 e possui clientes multinacionais, além de monitorar 40.000 hectares em sua primeira safra de atuação.

Presenças confirmadas

Para representar cada uma dessas startups no Demoday, do Superagro, estarão:

Mariana Vasconcelos, CEO da Agrosmart

Pedro Lanna, Business Development da Agrotools

Isaque Eberhardt, co-fundador e CEO da Agryo

Alexandre Chequim, co-fundador e CEO da DigiFarmz Smart Agriculture

Xisto Alves de Souza, CEO da JetBov

Andrei Grespan, diretor Executivo da Tarvos

A ideia do evento online Superagro surgiu após um ano atípico da economia representar um dos melhores anos em exportações para o setor. O mais relevante fórum de compartilhamento de conhecimento do setor destacará o futuro promissor do agro e a necessidade de adotar práticas que sejam mais sustentáveis.

Ao longo do dia, nomes de destaque do setor debaterão o desenvolvimento econômico do agronegócio brasileiro, tendências, inovações e tecnologia.