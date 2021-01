Conheça 5 lições de investimento de Florian Bartunek

Um dos mais respeitados e bem-sucedidos investidores do país, Florian Bartunek tem uma carreira com 30 anos de experiência do mercado.

Sócio-fundador da gestora Constellation, que apresenta uma performance invejável mesmo com a crise da pandemia, Bartunek tem se dedicado a passar adiante o conhecimento acumulado para novas gerações de investidores.

O principal fundo da gestora, que tem Jorge Paulo Lemann como sócio, é o Constellation Institucional FIC FIA. Nos últimos 12 meses, janela que abrange a fase mais aguda da pandemia, o fundo de ações teve rentabilidade de 14,56%, muito acima do Ibovespa (+2,06%). Em 36 meses, a rentabilidade é de 97,13%. O Ibovespa teve alta de 38,99%.

Formado em administração de empresas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Bartunek trabalhou no Banco Pactual de 1990 a 1998 antes de começar a gestora Utor Investimentos, cuidando do patrimônio de ex-controladores do Banco Garantia, incluindo Lemann. A Utor posteriormente deu origem à Constellation.

Bartunek foi escolhido para ser o primeiro professor da mais recente iniciativa da EXAME Academy, o braço de educação da EXAME. Em aulas denominadas “Lessons“, a plataforma convidará os mais renomados especialistas do mercado para um bate-papo, em que os convidados irão resumir aprendizados de uma vida em um bloco único de até 1h30.

Veja a seguir 5 lições de investimento de Bartunek:

Investir exige humildade e dedicação: “As pessoas precisam admitir que sabem de menos e que, para conseguir bons ganhos, precisam estudar e se dedicar.” Tempo é o seu amigo nos investimentos: “O longo prazo é fundamental. No longo prazo, você fica muito rico. E o longo prazo é o seu sócio se você escolhe a empresa certa. Imagine o sujeito que comprou Amazon, Google, dez anos atrás e vendeu a ação depois que subiu 10%. Perdeu 5.000% de valorização.” O mercado é mais acessível do que parece: “Gostaria que as pessoas tivessem a percepção de que o mundo dos investimentos não é só para o ‘bambambam’, o magnata. Que também podem cuidar melhor do seu dinheiro.” Preste mais atenção às empresas: “Se você, investidor, quiser ter um melhor índice de acertos, procure analisar o que acontecerá nas empresas, e não na economia ou nos mercados. É menos dificil prever os resultados de médio prazo da Localiza ou B3, por exemplo, que continuarão líderes em seus setores, do que a inflação ou o nível do Ibovespa.” Monte uma carteira resiliente a crises: “A melhor estratégia é montar um portfólio de boas empresas que deve ter retornos muito interessantes nos próximos três anos. Não esqueça que teremos ainda muita volatilidade pela frente. Como diz Warren Buffett: Faça como Noé, não tente prever o tempo, o melhor é construir a arca”.