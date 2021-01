Congresso ratifica vitória de Biden; a eficácia da CoronaVac e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (7) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: Congresso confirma Biden, CoronaVac e o que mais move o mercado

Bolsas avançam na expectativa de mais estímulos, após democratas conseguirem maioria no Senado

Congresso dos EUA ratifica vitória de Biden após cenas de guerra em Washington

Durante a noite, parte dos congressistas republicanos na Câmara seguiu questionando o resultado da eleição na Pensilvânia, mas vitória de Biden foi confirmada

Trump promete “transição ordenada” após Congresso confirmar vitória de Biden

O presidente Donald Trump voltou a dizer que discorda do resultado das eleições americanas

BLOG: Precisamos tirar o chapéu para Mike Pence

Pence agiu com o espírito de estadista ao colocar os interesses da Nação acima dos próprios. Surge, agora, como um forte candidato à sucessão de 2024

Butantan divulga dados de eficácia da vacina nesta quinta-feira

O Butantan tinha previsto divulgar estes dados no fim de dezembro, mas decidiu adiar a publicação, o que causou desconfiança da comunidade científica

SP reclassifica a quarentena no estado: novas restrições devem vir por aí

A situação da pandemia de covid-19 não diminuiu como o esperado e novas restrições devem ser anunciadas em algumas regiões

Estudo indica que imunidade contra covid-19 pode durar mais do que o imaginado

Segundo cientistas, os pacientes recuperados da covid-19 podem ter uma imunidade robusta por até oito meses

Realme chega ao Brasil com meta de ser uma das maiores marcas de smartphone

A fabricante chinesa é a que mais cresceu no mercado em 2020; vendas começam nesta quinta

Regras de cancelamento de viagens são prorrogadas; saiba como fica

Medida Provisória estendeu a vigência da lei que permite que companhias aéreas reembolsem o consumidor em um prazo de até 12 meses

Novo unicórnio brasileiro: MadeiraMadeira recebe aporte de US$ 190 milhões

A rodada série E de captação, que avaliou a companhia paranaense em mais de US$ 1 bilhão, foi liderada pelo SoftBank e pelo Dynamo

Os fundos de ações e multimercados mais rentáveis de 2020

Com alta das bolsas globais e dólar, fundos dedicados a ativos no exterior são destaque no ranking de ações e multimercados

Alta de commodities impulsiona Vale, Petrobras, CSN: até onde vai o boom?

Empresas exportadoras se beneficiam de aumento no preço do petróleo e do minério de ferro, que podem representar um novo ciclo de alta

Política e mundo

Membros do gabinete de Trump discutem destituição do presidente

A 25ª emenda à Constituição dos EUA permite a destituição de um presidente pelo vice se ele for considerado “incapaz de cumprir os poderes e deveres de seu cargo”

Quatro pessoas morrem durante invasão ao Congresso dos EUA

Entre os mortos está uma mulher apoiadora de Trump baleada e outras três pessoas que morreram de “emergências médicas”, informou a polícia

Japão decreta estado de emergência em Tóquio por coronavírus

O estado de emergência, que atinge a capital e três regiões adjacentes, começará na sexta-feira e terá duração de um mês

Novo surto: China registra maior número de casos de covid-19 desde julho

A maioria dos novos casos foi registrada em Shijiazhuang, cidade de 11 milhões de habitantes que foi fechada por autoridades chinesas

Enquanto você desligou…

Esse grupo quer levar o mundo das startups para as franquias

A 300 Franchising é uma holding de aceleração de franquias, que ajuda na expansão de 42 marcas

Essa startup aumenta o faturamento do e-commerce de forma nada convencional

“Ao entrar em contato com os clientes, aumentamos a sensação de segurança na compra online”, diz fundadora

Festas em Trancoso: como foi o réveillon mais disputado do Brasil

Mais jovens, mais ricos, mais brasileiros: esse foi o perfil dos turistas na virada do ano da covid

Ex-banqueiro do Goldman Sachs será o novo presidente da BBC

Richard Sharp, de 64 anos, sucederá em fevereiro David Clementi, um ex-vice-governador do Banco da Inglaterra que assumiu o cargo em 2017

League of Legends, Fortnite e Valorant são destaques na Twitch em 2020

Os três games acumularam 137 milhões de horas de streaming no site

Agenda

Nesta quinta-feira (7), será divulgado no Brasil o O IPC-Fipe (Índice de Preços ao Consumidor, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) do mês de dezembro. O indicador reflete o custo de vida de famílias com renda mensal de 1 a 10 salários mínimos, residentes na cidade de São Paulo.

Nos EUA, será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de dezembro, que libera os dados da produção industrial no período. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores. O Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego no país, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho.

Na Europa tem a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O IPC calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação na região. Também acontece a Declaração de Política Monetária do Banco Central Europeu, com o resultado da decisão do BCE sobre recompra de ativos e comentários sobre as condições econômicas que influenciaram sua decisão.

Frase do dia

“A melhor época para plantar uma árvore foi há 20 anos. A segunda melhor é agora” – Provérbio Chinês.