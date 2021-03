Confira o resultado da Mega-Sena deste sábado (concurso 2.352)

A Caixa realizou o sorteio do concurso 2352 da Mega-Sena na noite de sábado (13). As dezenas sorteadas foram:

09 - 17 - 38 - 41 - 49 - 55

Segundo informações divulgadas pela instituição financeira, 102 apostas acertaram a Quina e cada uma receberá o valor de R$ 31.309,46. Já a Quadra mais vencedoras, 5.124, e essas apostas ganham, cada uma, R$ 890,36.

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas no concurso 2.352.

O prêmio estimado para o próximo concurso é de 40 milhões de reais.

O preço da aposta única com seis dezenas é de 4,50 reais. As apostas podem ser realizadas por meio do aplicativo da Caixa para smartphones e em casas lotéricas.