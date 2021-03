Conheça a ação que valorizou 50% em 2 meses e compõe a carteira EXAME

Do início de novembro de 2020 até meados de janeiro, as ações da Vale (VALE3) avançaram 50%. Segundo Bruno Lima, head de renda variável da EXAME Invest Pro, isso aconteceu, basicamente, porque o mundo está muito mais otimista com as commodities.

"A China continua consumindo muito, o estoque de aço está nas mínimas e justamente o minério de ferro é usado pra fazer aço. Todo esse contexto contribui para a Vale estar em um bom patamar", destaca o analista.

A mineradora, que é uma das maiores do mundo no ramo, surpreendeu o mercado com resultados acima das expectativas no quarto trimestre de 2020, divulgados há uma semana.

A companhia apresentou um lucro de 739 milhões de dólares no período e reverteu o resultado negativo registrado um ano antes, de 1,5 bilhão de dólares. A empresa faz parte da carteira "Ações e Dividendos", estruturada por Lima.

Conheça as outras empresas que compõem a carteira Exame. Assine a EXAME Invest Pro

Na visão da casa de análise, a Vale apresentou um resultado sólido no último trimestre do ano passado. Além disso, a companhia anunciou, junto com seus dados trimestrais, o pagamento de dividendos gordos aos acionistas, de 4 bilhões de dólares. Por isso, ela segue como uma das recomendações de compra da EXAME Invest Pro.

"O fluxo de caixa foi um dos grandes destaques do trimestre e deve subir ainda mais dado o cenário atual de minério de ferro", diz Bruno Lima.

A Vale gerou aproximadamente 4,9 bilhões de dólares em fluxo de caixa no quarto trimestre de 2020. O fluxo de caixa é um fator determinante no controle financeiro, já que ele ajuda a mostrar a capacidade de uma empresa em gerar receita. "Acreditamos que a geração de caixa pode dobrar no segundo semestre deste ano", acrescentou Lima.

Quer ter acesso aos relatórios completos da Vale e de outras grandes empresas recomendadas pela EXAME Invest Pro? Clique e assine

Desde o início da carteira da EXAME Invest Pro, lançada em abril de 2020, até janeiro deste ano, os papéis da Vale dobraram. O head de renda variável da EXAME Invest Pro salientou a importância das análises de profissionais do mercado financeiro frente ao sobe-e-desce de ações.

"O acompanhamento de um profissional do ramo explicando o porquê de o ativo estar indo bem ou mal é importante, e também é por isso que a figura de uma casa de análises independente é tão relevante", pontuou o especialista.

Em relação aos riscos que a Vale pode apresentar aos investidores, Limas afirmou que um deles é o de uma possível redução significativa na produção de aço da China e também as questões socioambientais, que têm mexido bastante com a empresa nos últimos anos -- como o caso do rompimento da barragem de Brumadinho.