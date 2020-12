Como o Ibovespa é calculado?

Principal índice de ações do Brasil, o Ibovespa é formado pelas ações e units de companhias listadas na Bolsa com maior volume negociado nos últimos meses.

O Ibovespa (IBOV) é calculado em tempo real, baseado no desempenho de uma carteira teórica de ativos que é reavaliada a cada quatro meses. Dessa forma, ele funciona como um termômetro para o mercado financeiro.

Para quem investe em ações, o Ibovespa é o benchmark ou a principal referência para comparar a valorização ou desvalorização de um papel específico.

O peso de cada uma das ações no Índice Bovespa varia de acordo com o volume das suas negociações, ou seja, de acordo com a liquidez desses papéis. Isso significa que o índice pode subir, mesmo que algumas das ações da composição estejam em queda. Como alguns ativos têm um peso maior no Ibovespa, essas ações podem puxar o índice para cima ou para baixo.

O que significam os pontos do Índice Bovespa?

O Ibovespa é medido em pontos. Cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.