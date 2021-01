Como escolher os melhores fundos imobiliários

O professor Arthur Vieira de Moraes, especialista em fundos imobiliários da EXAME Research (a divisão de análise de investimentos da EXAME), responde a perguntas de investidores em seu programa semanal. O FIIs em EXAME vai ao ar toda sexta-feira às 15h no canal da casa de análises no YouTube.

Veja abaixo uma das perguntas respondidas no último programa, que foi ao ar nesta sexta-feira, 22 de janeiro.

Dúvida do leitor: Quais critérios devem ser usados para escolher um bom fundo imobiliário?

Caro leitor, o primeiro passo é entender em que você está investindo, ou seja, qual o patrimônio do fundo. Ao comprar uma cota de um fundo imobiliário (FII) na bolsa, você está adquirindo um pedaço desse patrimônio. É preciso entender se esses ativos são do seu interesse, se combinam com o seu perfil de investimento e de risco.

Descubra seu perfil de investidor com um simulador gratuito

O próximo fator a ser observado é a gestão. O investidor não administra diretamente o patrimônio adquirido, o que significa que ele deve conhecer as competências e a trajetória profissional do gestor. Na sequência, é necessário checar a liquidez do fundo para entender se é um ativo com boa possibilidade de negociação.

E, por último, você deve observar se o preço e a rentabilidade do FII estão adequados. A maioria das pessoas faz o caminho inverso e começa pelo final da lista. Muitas vezes tomam, inclusive, a decisão de investimento só baseada na rentabilidade. A consequência é não conhecer realmente o que foi comprado. Sem esse conhecimento, o investidor não consegue entender por que o ativo cai ou sobe. Vira um jogo de sorte ou azar — e isso não é investir.

Envie também sua dúvida para o professor. O endereço para envio está aqui.

No curso “Patrimônio e renda com fundos imobiliários“, Arthur Vieira de Moraes ensina a investir em imóveis através de fundos imobiliários. O professor ajuda os alunos a entenderem como funcionam e por que é vantajoso investir em FIIs.

O conteúdo mostra como é possível diversificar a carteira, aumentar o patrimônio e renda de forma tão ou mais segura quanto um dos investimentos mais tradicionais do país. Ao final do curso, o aluno é capaz de investir em fundos imobiliários e tem o conhecimento necessário sobre os mecanismos de proteção ao investimento. Inscreva-se já.