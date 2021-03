Entre março e abril, o leão bate à porta do brasileiro. Todo contribuinte pessoa física que fez negociações na bolsa de valores no ano de 2020 deve declarar o Imposto de Renda (IR) em 2021 para a Receita Federal.

Para aprender como declarar cada tipo de investimento no Imposto de Renda, baixe o e-book gratuito da Exame

Os fundos imobiliários fazem parte dos investimentos que precisam ser declarados. Ainda que exista a isenção de IR para a distribuição de rendimentos mensais, as cotas compradas devem ser incluídas na declaração.

Existem ainda outras opções que são sim tributáveis, como os rendimentos da valorização das cotas do FII no momento da venda.

A declaração de IR em fundos imobiliários deve conter:

Propriedades de cotas;

Valores recebidos como rendimentos;

Valores em trânsito;

Resultados de operações;

Reembolso dos rendimentos;

IRRF no caso de aluguel de cotas;

IRRF no caso de amortização total (resgate).

Para entender passo a passo como declarar fundos imobiliários no imposto de renda 2021, o professor Arthur Vieira, especialista em FIIs da Exame Academy, preparou um tutorial com as telas do programa da Receita Federal de 2021:

O conteúdo foi veiculado no FIIs em Exame, um programa semanal transmitido toda sexta-feira, às 15h, onde Vieira recebe convidados e ajuda você a entender melhor como funcionam os fundos imobiliários e por que você deve investir neles.