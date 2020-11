Como começar a investir? Aprenda em 7 passos

Organize suas contas:

Saber exatamente quanto entra de salário e outras fontes de renda e quanto sai com as despesas do mês, item a item, categoria por categoria, é o primeiro passo para quem deseja começar a investir. É o caminho para se organizar, evitar as dívidas e daí, consequentemente, saber se consegue guardar dinheiro no fim do mês.