Como a criação de empregos afeta o dólar? Jefferson Laatus explica

Na estreia do programa semanal “De olho no dólar” nas redes sociais da EXAME Invest, Jefferson Laatus, estrategista-chefe do Grupo Laatus, analisou o desempenho da moeda ao longo da semana e o cenário interno. Segundo ele, a desvalorização do dólar pode ser explicada pela alta no número de empregos dos Estados Unidos.

A criação de mais de 1 milhão de empregos foi encarada como uma volta do crescimento econômico no país e animou bastante os mercados. "Isso é muito positivo e trouxe um alívio para o dólar e um pouco de motivação para as bolsas", destacou Laatus.

O especialista ressalta que no cenário interno prevalecem as questões do Orçamento de 2021, com entraves devido às opiniões distintas de parlamentares e membros da equipe econômica do Governo. “Ao solucionar isso, o mercado tende a olhar mais para o cenário externo e a gente vai ver uma movimentação mais positiva", disse Laatus. Veja, abaixo, o vídeo completo:

Quem é Jefferson Laatus?

O especialista atua há 20 anos no mercado de capitais e lidera a Laatus, maior escola de traders do Brasil. O grupo oferece cursos de especialização tendo como objetivo principal a formação de traders.

A criação da Laatus aconteceu após diversos conhecidos pedirem dicas a ele de como ter mais sucesso nos investimentos. Sua primeira turma tinha 10 pessoas. Atualmente, as turmas dos cursos chegam a ter 500 alunos.

A escola dobrou de tamanho em 2020 e tem mais de 4.500 alunos em cursos voltados principalmente para contratos futuros. Há também um grupo formado por 800 pessoas que acompanham com o especialista a abertura do mercado todos os dias e aprendem a investir com aulas práticas.

No início deste ano, a EXAME, que tem investido cada vez mais em educação financeira com as frentes EXAME Invest Pro e EXAME Academy. Para se consolidar como a maior mediatech da América Latina, comprou uma participação na Laatus.

A escola já começou a usar a sinergia de pesquisa e conteúdo com a equipe da Exame para realizar melhorias nos dois lados da parceria e fornecer produtos cada vez mais ricos aos clientes. O programa "De olho no dólar" é um dos exemplos.