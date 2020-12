Commodities enviam sinais otimistas para investidores de ações

(Bloomberg) — Investidores com a esperança de que a recuperação econômica global prolongue o rali recorde das ações podem se animar com os sinais dos mercados de commodities.

Os contratos futuros de cobre, minério de ferro e alumínio são negociados perto das maiores cotações dos últimos anos, e o índice Bloomberg Commodity Spot está próximo do maior nível desde 2014, após subir em relação às mínimas na pandemia. Para otimistas, isso sinaliza que uma recuperação mundial liderada pela Ásia – em breve impulsionada pela distribuição de vacinas contra a Covid – pode ajudar as ações globais a ampliarem o ganho de 11% acumulado em 2020.

“O rali das commodities é a aposta de reflação, que se acelerou com muita força” em meio aos avanços de uma vacina contra a Covid-19, disse Rupal Agarwal, estrategista quantitativa do Sanford C. Bernstein, em Mumbai. “As ações globais devem continuar indo bem, já que a incerteza está finalmente se dissipando.”

Resultados promissores de vacinas e menor incerteza política dos EUA levaram o índice MSCI de ações mundiais a fechar novembro com desempenho mensal recorde, enquanto o dólar perde terreno. Investidores começaram a acumular ações de setores considerados mais sensíveis à recuperação econômica, como ações de valor cíclicas e empresas de pequena capitalização, as chamadas small caps.

A relação cobre/ouro – muitas vezes vista como uma janela das expectativas para a economia global – subiu nesta semana para o maior nível desde meados de 2019. A valorização no S&P 500 de empresas de commodities ultrapassou o ganho do Nasdaq 100 de alta tecnologia desde as mínimas de março.

“Em uma recuperação típica, as commodities devem ter bom desempenho”, disse Kerry Goh, diretor de investimentos da Kamet Capital Partners, em Cingapura. “O melhor link para esta aposta são ações industriais.”

Por enquanto, Morgan Stanley e Goldman Sachs estão entre os que esperam um cenário positivo para as ações no próximo ano. Os investidores parecem estar a bordo, olhando além de riscos como duração da pandemia acima do esperado ou mais danos econômicos.

Agarwal, do Sanford C. Bernstein, recomenda aumentar as posições em ações cíclicas e papéis expostos às economias asiáticas, como China, Coreia do Sul e Taiwan, para aproveitar a recuperação mais forte.