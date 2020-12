Commodities em alta: siderúrgicas disparam até 6%; Suzano e Klabin sobem 4%

As ações da Usiminas (USIM5) lideram os ganhos do Ibovespa nesta sexta-feira, 18, com alta de 5,69%, em meio ao retorno da operação do alto-forno 2 da usina de Ipatinga, conforme informado pela empresa ontem à noite, que receberá investimento de cerca de 67 milhões de reais e recomendação de compra. No setor, os papéis de CSN (CSNA3), Gerdau (GGBR4) e Metalúrgica Gerdau (GOAU4) avançam 2,99%, 2,50% e 2,61%, respectivamente.

Na semana, todas caminham para fechar no positivo, com ganhos de 5,78%, 7,47%, 9,06% e 8,67%, respectivamente. Com esse desfecho, Usiminas, Gerdau e Metalúrgica Gerdau devem marcar a quarta alta em cinco semanas, enquanto CSN, a quinta alta semanal seguida.

Quais as melhores ações para 2021? Descubra e invista melhor com a assessoria do BTG Pactual digital

Em relação à retomada do alto-forno 2, a decisão ocorre cerca de dois meses após o vice-presidente financeiro da companhia, Alberto Ono, afirmar em teleconferência com analistas que incertezas sobre a demanda futura de aço impediam a empresa de estimar quando poderia ocorrer a volta da operação. A siderúrgica paralisou o alto-forne em abril logo após impactos das medidas de isolamento social sobre a demanda de aço do país.

Ainda no radar da companhia, a Usiminas teve recomendação elevada ontem de neutra para compra pelo BTG Pactual, com preço-alvo em 17,00 reais, o que implica um potencial de valorização de 23% frente ao fechamento de ontem.

Em relatório hoje, os analistas do BTG comentam que, em feedback sobre as perspectivas do banco para 2021, a maioria dos investidores concordaram com um cenário promissor para commodities, tendo aumentando alocação ao setor recentemente. Segundo eles, Vale (VALE3) e Gerdau são os dois papéis mais consensuais, enquanto CSN e Usiminas aparecem como os “menos óbvios”.

“Acreditamos que os investidores ainda estão underweight (com exposição abaixo da média) em commodities versus o Ibovespa, apesar dessa diferença ter fechado um pouco”, comentam. Eles apontam que Vale e Bradespar, por exemplo, que correspondem a 13,5% do índice, parece ainda com carrego abaixo de 10%. O mercado, dizem, ainda trabalha com um minério de 100 a 110 dólares a tonelada para 2021, enquanto eles veem a commodity em 130 dólares a tonelada.

Olhando para siderúrgicas, os analistas comentam que o mercado parece “um pouco mais perdido” na forma de modelar os aumentos de preços de 2021, em função da alta de 50% a 60%, embora apontem que isso também é uma fonte de dúvida para eles.

De acordo com os analistas, a revisão para cima na recomendação de Usiminas surpreendeu o mercado, com poucos investidores posicionados no papel, preferindo estar em Vale e aproveitar o call de minério e valuation barato.

Vale

As ações da Vale também operam em alta hoje de 0,93%. Na semana, sobem 3,70% e buscam sua quinta valorização seguida. Nesse período, os ganhos acumulados são de 39%. O movimento acompanha a disparada do minério de ferro. Hoje, os contratos futuros da commodity negociados na bolsa de Dalian, na China, registraram alta de 6,23%, cotados em 1.073 iuanes a tonelada. A Bradespar (BRAP4), holding que detém participação na Vale, sobe 1,46% nesta sessão e também caminham para sua quinta semana seguida de ganhos.

Papel e Celulose

As ações do setor de papel e celulose Klabin (KLBN11) e Suzano (SUZB3) sobem 3,97% e 3,62%, respectivamente, figurando como a segunda e terceira maior alta do Ibovespa hoje, em meio à valorização dos preços da celulose no exterior. Na semana, esses papéis sobem 11,10% e 8,83%.

Os preços de celulose de fibra curta (BHKP) na China subiram 17,80 dólares a tonelada esta semana, para 485,29 dólares, enquanto os de fibra longa (NBSK) avançaram 31,50 dólares, para 659,09 dólares. Em relatório, analistas do BTG Pactual comentaram que seguem com visão otimista para o setor e recomendação de compra para Suzano e Klabin.

Frigoríficos

Na sequência, vêm os papéis dos frigoríficos, com Minerva (BEEF3), Marfrig (MRFG3) e BRF (BRFS3) registrando ganhos de 2,76%, 2,56% e 2,38%, respectivamente, e figurando entre a terceira e sexta melhor posição do índice neste momento. A JBS (JBSS3) aparece um pouco atrás, com valorização de 1,57%.

Na quarta-feira, os papéis do setor subiram forte também em meio ao pior surto de gripe aviária já registrado no Japão. O vírus foi encontrado em 12 das 47 áreas administrativas do país, conhecidas como prefeituras, e levou um recorde de 3 milhões de aves sacrificadas até o momento, de acordo com informações da Reuters.

Segundo o estrategista Gustavo Cruz, da RB Investimentos, com a gripe aviária no Japão, abre-se espaço para uma exportação maior dos frigoríficos brasileiros, o que contribui para o movimento positivo das ações hoje. Além disso, ele comenta que existe uma perspectiva de que a China retire a suspensão da importação de carne do Brasil. “O país cresceu 4,9% no terceiro trimestre, na comparação anual, e deve crescer perto de dois dígitos em 2021, é animador para qualquer setor que exporte para eles”, aponta.

Petrobras

As ações da Petrobras (PETR3; PETR4) operam no negativo, enquanto os preços do petróleo registram leve queda no exterior. Os contratos do petróleo Brent, negociados em Londres e usados como referência pela estatal, recuavam 0,06%, em 51,47 o barril.

No radar, a Petrobras comunicou que assinou ontem contrato de venda de sua participação de 14 campos terrestres na Bahia, no chamado Polo Recôncavo, no valor de 250 milhões de dólares. A compradora é a Ouro Preto Energia, subsidiária da 3R Petroleum (RRRP3), que registra queda de 0,75% hoje.

Segundo os analistas da Exame Research, o movimento está em linha com o plano estratégico da Petrobras e que possui implicações positivas para a companhia. “Além dos recursos obtidos com a venda em si, a operação representa mais um passo no enxugamento de ativos vistos como não essenciais, caso dos campos terrestres — o

foco da companhia, agora, é a exploração e produção em águas profundas e no pré-sal, cujas operações são mais eficientes e têm custos mais baixos”, comentam.

Totvs

Depois de subirem por quatro pregões seguidos, acumulando no período ganhos de cerca de 12%, as ações da Totvs (TOTS3) operam perto da estabilidade nesta manhã. O JPMorgan, que estava com recomendação suspensa, elevou a nota das ações da companhia para overweight, equivalente a compra, com preço-alvo em 34,00 reais, o que implica em um potencial de valorização de 20% frente ao fechamento de ontem.

Hapvida

A Hapvida (HAPV3) opera em alta de 0,26%. A companhia teve recomendação cortada de compra para manutenção pelo Santander, com preço-alvo em 15,50 reais, no mesmo preço do fechamento de ontem.