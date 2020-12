CSN dispara 12% e Vale salta 4%; Petrobras sobe pela 5ª semana seguida

Embaladas pela alta das commodities, as ações da Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3; PETR4) apareceram entre as principais contribuições positivas, em pontos, para o Ibovespa nesta sexta-feira, 4. Do outro lado, Weg (WEGE3), Localiza (RENT3) e JBS (JBSS3) puxaram as perdas. O índice registrou alta de 1,30%, cotado em 113.750 pontos, na sua quarta sessão seguida de ganhos, mantendo o patamar mais elevado desde o fim de fevereiro. Na semana, registrou sua quinta valorização consecutiva.

Em variação, CSN (CSNA3), PetroRio (PRIO3) e B2W (BTOW3) encabeçaram as maiores altas do dia, com ganhos entre 12,45% e 7,68%. Na contramão, Cyrela (CYRE3), MRV Engenharia (MRVE3) e CPFL Energia (CPFE3) lideraram as baixas, com quedas entre 3,60% e 2,91%.

Na semana, as ações da aérea Gol (GOLL4), da empresa de educação Yduqs (YDUQ3) e de turismo CVC Brasil (CVCB3) apareceram no topo dos ganhos do Ibovespa, com valorização de 17,81%, 14,59% e 14,43%, respectivamente. Do outro lado, Cosan (CSAN3), Weg (WEGE3) e Totvs (TOTVS3) foram as que mais caíram, 7,18%, 6,75% e 5,64%.

Abaixo, os principais destaques de ações desta sessão:

Vale

As ações da Vale (VALE3) subiram 3,82%, impulsionadas pelos preços do minério de ferro. Na semana, os papéis da mineradora caminham para a terceira valorização seguida. Na esteira, os papéis da Bradespar (BRAP4), holding que detém participação na mineradora, subiram 4,49% hoje.

Os contratos futuros da commodity negociados na bolsa de Dalian, na China, fecharam em alta de 4,24% na sessão, em 972 iunes, equivalente hoje a 148,79 dólares a tonelada.

Em relatório desta semana, o BTG Pactual reforçou visão positiva para commodities, com a Vale na lista das preferidas, com recomendação de compra.

Siderúrgicas

Em meio à disparada do minério, as siderúrgicas também subiram forte hoje. CSN (CSNA3) disparou 12,45% e liderou os ganhos em porcentagem do Ibovespa. No mesmo setor, Usiminas (USIM5), Metalúrgica Gerdau (GOAU4) e Gerdau (GGBR4) avançam 6,94%, 2,43% e 2,05%, respectivamente.

Petrobras

No embalo dos preços do petróleo, os papéis ordinários e preferenciais da Petrobras (PETR3; PETR4) subiram 3,31% e 3,34%, respectivamente, e registraram a quinta semana seguida de ganhos. No mesmo setor, as ações da PetroRio (PRIO3) avançaram 8,10%. Na semana, alcaçaram sua terceira alta consecutiva.

Os contratos do petróleo Brent, negociado em Londres e usado como referência pela estatal, subiram 0,64%, fechando também na quinta semana seguida de ganhos. O movimento ocorre após membros da Opep e seus aliados concordarem ontem em limitar a 500.000 barris diários o aumento de sua produção em janeiro, em vez dos 2 milhões previstos inicialmente.

Além disso, no radar da Petrobras, a companhia disse que recebeu propostas vinculantes de 3R Petroleum Óleo e Gás (RRRP3) e Eneva (ENEV3) pelo Polo Urucu. Segundo a empresa, as propostas estão em etapa de avaliação da companhia. o que subsidiará sua tomada de decisão acerca dos próximos passos do desinvestimento. A Petrobras diz ainda que os valores veiculados na mídia, de 1 bilhão de dólares e 600 milhões de dólares, guardam “proximidade com as parcelas firmes das propostas”.

JBS

As ações da JBS caíram 1,20% hoje. No radar, a unidade da JBS nos Estados Unidos afastou voluntariamente 202 trabalhadores de uma planta de processamento de carne bovina no Colorado, devido ao aumento no número de infecções por covid-19 na região. Segundo a empresa, a medida teve efeito marginal na produção de carne bovina da fábrica.

Ânima

A Ânima Educação (ANIM3) precificou ontem sua oferta primária de ações a 34,00 reais por papel, desconto de 2,7% frente ao fechamento de quinta-feira. Com a operação, a companhia levantou 918 milhões de reais, que serão destinados para financiar uma parcela da aquisição dos ativos brasileiros do Grupo Laureate, segundo a empresa. Nesta sessão, os papéis da companhia subiram 0,69%, fechando em 35,17 reais.