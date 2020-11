Começa a Enef 2020, a semana de educação financeira. Participe

Será realizada até sexta-feira, 19, a 7ª Semana Nacional de Educação Financeira (Enef 2020), iniciativa do Fórum Brasileiro de Educação Financeira (FBEF). Neste ano, o tema é: “Resiliência financeira: como atravessar a crise?”.

“O novo coronavírus trouxe complicações para a vida financeira de uma grande parcela dos brasileiros, hoje mais sujeitos a flutuações na renda familiar e fraudes financeiras. Em um momento de crise como este, o planejamento das finanças familiares é ainda mais importante, e o cidadão precisa estar bem informado para tomar suas decisões financeiras, mesmo sob estresse”, diz a organização do evento, em seu site.

Como parte da programação do evento, o BTG Pactual digital realiza hoje e nos dias 24 e 25 de novembro um minicurso gratuito online sobre organização financeira. O conteúdo será dividido em três aulas ao vivo, de 30 minutos cada uma, que poderão ser acompanhadas pelo canal no YouTube ou perfil do Instagram. Cada aula será ministrada por um educador financeiro: Gustavo Cerbasi, André Bona e Mirna Borges.

Além disso, será permitido fazer download de materiais complementares que ficarão à disposição durante toda a semana. Já os vídeos das aulas ficarão disponíveis por 24h, antes de saírem do ar. Para assistir às aulas ao vivo, basta cadastrar o e-mail por meio deste link.

Durante a semana, a startup de educação financeira Me Poupe!, fundada por Nathalia Arcuri, lança “À prova de crises — Como se preparar sem pirar”, com conteúdos gratuitos e didáticos voltados para pessoas que desejam se preparar financeiramente para qualquer tipo de situação em seu perfil no Instagram. Os conteúdos vão desde o básico, como ter consciência do próprio dinheiro e fazer uma reserva de emergência, até como começar a investir.

“No Brasil, temos mais de 62 milhões* de pessoas com dívidas em atraso. Além disso, 48%** da população acima de 18 anos ficou com ‘nome sujo’ em algum momento de 2019. Sem contar as milhões de pessoas que foram impactadas financeiramente pela crise neste ano. Essas informações assustadoras só revelam a urgência de falar sobre finanças e educação financeira”, diz Arcuri.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) irá promover eventos ao vivo, palestras, webinars e vídeos com informações sobre educação financeira, planejamento das finanças pessoais, mercado de capitais e investimentos. Nas palestras e lives, o foco são: BDR para investidor de varejo, tecnologia e mercado de capitais, organização e controle financeiro, entre outros.

Na semana o regulador do mercado financeira lança um novo episódio do Podcast CVM Educacional, com o tema Invista com cuidado!, pode ser ouvido no Spotify CVM Educacional, além de uma nova série de vídeos curtos, sobre profissionais do mercado, vieses comportamentais do investidor, day-trading, planejamento financeiro pessoal etc.

No ano passado, a Enef promoveu mais de 14.000 ações, que alcançaram mais de 70 milhões de pessoas em todo o Brasil.