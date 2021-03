Com seguro de vida a partir de R$ 9, Nubank chega a 90 mil contratos em 3 meses

O Nubank anunciou nesta sexta-feira, 19, que o seguro de vida lançado em dezembro do ano passado, o Nubank Vida, alcançou a marca de 90 mil seguros ativos. Em cerca de três meses, este montante corresponde a um valor total que supera 9 bilhões de reais em cobertura.

Entre os clientes da fintech que contrataram o produto, metade afirmou que foi a primeira vez que fizeram um seguro deste tipo. Para ampliar este público, agora, o Nubank disponibilizou o seguro de vida na tela inicial do aplicativo.

Um dos atrativos do seguro de vida do Nubank é o valor. O preço médio inicial é de 9,00 reais por mês, sem reajuste por idade durante cinco anos, e varia conforme a cobertura escolhida. Segundo a fintech, o seguro contempla todas as profissões de risco, que muitas vezes são rejeitadas devido à alta periculosidade da ocupação.

O seguro também cobre pandemias como covid-19 e doenças geralmente excluídas nos asteriscos, como diabetes, e não exige exames ou atestados médicos.

Além disso, tem assistência funeral para familiares e para o titular, e em caso de hospitalização há recebimento de diária no valor de 150 reais, para usar como quiser. Já em caso de invalidez por acidente (parcial ou total), há o recebimento de até 100% do valor total da cobertura. A seguradora responsável pelo seguro Nubank Vida é a Chubb.

“O gerenciamento do Nubank Vida é 100% digital e todo o processo de contratação, incluindo a simulação e confirmação do serviço, leva menos de um minuto diretamente no aplicativo do Nubank. Além do atendimento 24 horas da equipe do banco digital, essa agilidade também inclui prazos rápidos de pagamento de indenização garantidos pela Chubb - seguradora responsável pelo Nubank Vida -, que estruturou uma equipe dedicada e revisou fluxos e processos para o produto”, disse a fintech em material divulgado.