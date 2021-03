Com BTG como sócio, ex-head da Itaú Asset atrai equipe da Vintage

O projeto que o ex-chefe da gestora de recursos do Itaú, Rubens Henriques, vai tocar com o BTG Pactual como sócio minoritário está tomando forma, com uma contratação importante.

Henriques trouxe Rodrigo Carvalho e parte do time da gestora Vintage Investimentos que era responsável pelo fundo multimercado Vintage Alpha Macro Master, segundo um comunicado da Vintage Investimentos enviado a clientes. Um acordo com a Vintage prevê que o próprio fundo multimercado e seus feeders sejam transferidos para a gestora de Henriques.

A gestora de Henriques já conta com André Caldas, que vai tocar as estratégias de ações, e Moacir Fernandes, para quantitativos. A empresa terá escritórios no Rio e em São Paulo e espera começar com 3 bilhões de reais sob gestão, disse uma pessoa familiarizada que pediu para não ser identificada pois os detalhes não são públicos. Henriques não comentou.

Rodrigo Carvalho era sócio e membro do comitê executivo da Vintage, tendo passado antes pela Polo Capital e pela Mauá, segundo o site da empresa. Ele geria sozinho o fundo Vintage Alpha Macro Master, que tem 484 milhões de reais sob gestão, desde junho de 2020. No período o fundo teve retorno de 17,4%, ante retorno 1,3% do CDI.

A Vintage informou no comunicado que a decisão foi tomada de forma “consensual e harmoniosa” e que a reestruturação será efetivada após as aprovações necessárias, incluindo no âmbito societário. A empresa segue sob comando dos sócios Ricardo de Paulo e Guilherme Amaral e pretende lançar uma estratégia de ações long biased em breve, segundo o comunicado.

A Vintage também informou, em outro comunicado, que os times responsáveis por ações e bonds continuam na gestora.