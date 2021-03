Com apetite de gigante, Ambipar anuncia nova compra no Reino Unido

O apetite da Ambipar (AMBP3), única empresa de gestão ambiental listada na B3, parece estar longe do fim. Nesta quarta-feira, 10, a companhia anunciou a aquisição da Enviroclear, empresa de atendimento emergencial localizada no Reino Unido. Os valores da operação não foram divulgados.

Com a compra da Enviroclear, a brasileira amplia a sua participação no mercado britânico, onde já tinha quatro bases de operação. A Enviroclear atua na área de gestão de resíduos, limpeza industrial e atendimento emergencial e seu faturamento anual é de 10 milhões de libras. Por meio da Europa, a Ambipar já expandiu sua atuação até o continente africano, onde atende duas plataformas de petróleo.

“É um movimento de crescimento orgânico. Não vamos perder a oportunidade. Estamos focados em aquisições e dentro da Europa foi algo muito estratégico”, afirmou Cristina Andriotti, presidente da Ambipar, em entrevista exclusiva à EXAME Invest. Ela conta que a atuação da empresa no mercado externo surgiu da demanda de clientes do Brasil para atender em outros países.

“Os pedidos foram ficando cada vez mais recorrentes. Das empresas que compramos fora, já registramos um crescimento de 100%”, acrescenta.

Desde o IPO, em julho do ano passado, a Ambipar já comprou sete empresas, sendo três no Brasil (Verde Ghaia, Âmbito, AFC Soluções Ambientais) e três nos Estados Unidos (Intracoastal Environmental One Stop Environmental e CES). A empresa tem um forte histórico de aquisição e já comprou 17 empresas nos últimos anos.

E não deve parar por aí. Thiago Silva, diretor financeiro da empresa, afirma que mais quatro empresas estão sendo estudadas para serem compradas, uma delas localizada no Nordeste do país. “Por isso mesmo não podemos comentar sobre preços da nossa última aquisição. Acaba interferindo nos próximos negócios.”

A intenção de compra de novas empresas foi apresentada pela Ambipar no roadshow para o IPO. Na época, a companhia afirmou que tinha decidido ir ao mercado de capitais para ampliar a sua atuação por meio de aquisições. A ideia parece ter agradado os investidores. O IPO saiu no topo da faixa e levantou mais de 1 bilhão de reais. Desde o IPO, os papéis acumulam valorização de 4,85%, e a Ambipar tem valor de mercado estimado em 2,83 bilhões.