Clientes relatam problemas para acessar aplicativo e site da Caixa

Clientes da Caixa foram às redes sociais nesta segunda-feira, 1º, para relatar instabilidade no aplicativo do banco e no internet banking. Os problemas para acessar o sistema teriam começado ainda durante a manhã.

De acordo com os relatos publicados, os usuários que tentam acessar o aplicativo e o site do banco encontram uma mensagem de erro de conexão.

@Caixa até agora, desde 08:00 da manhã tentando acessar o app! pic.twitter.com/Q2rgW7bwGI — Cristiano 🅰️lmeida 🇧🇷 ( de 🏡 ) (@cristianobhzmg) March 1, 2021

@Caixa sem acesso app e site. E justo dia 1º ? Multa por atraso do pagamento fica pra mim? — Henrique Gnes (@GnesHenrique) March 1, 2021

não consigo nem ver se eu já recebi pq o app da caixa simplesmente não abre — juliana (@juuhtenorio_) March 1, 2021

As reclamações cresceram nas últimas horas, publicadas principalmente por clientes que tentavam acessar o aplicativo para consultar o crédito de salário ou para pagar contas com vencimento no início do mês.

A Caixa apareceu em mais de 18 mil tuítes de usuários da rede social. O número de reclamações no site Reclame Aqui também disparou nas últimas horas.

O site Down Detector, usado para identificar instabilidade em aplicativos e serviços digitais, registrou mais de 1.000 notificações de problemas, a maioria por impossibilidade de acesso à conta corrente da Caixa.

Em nota enviada à EXAME, a Caixa informou que "o serviço de Internet Banking apresentou intermitência nesta segunda-feira (01/03) e que a normalização do acesso ao aplicativo começou a acontecer no período da tarde".