Claro oferece bônus na recarga e Pix para turbinar Claro Pay

A Claro ampliou o acesso ao Claro pay, seu aplicativo de serviços financeiros digitais, para quem não é cliente da operadora. A carteira digital da Claro oferece uma conta gratuita e possibilita realizar pagamentos pelo celular, além de recargas.

O Claro Pay permite receber e fazer transferências via Pix, realizar depósitos de dinheiro em qualquer agência bancária, através de boleto gerado no app e saques em 23 mil caixas eletrônicos do Banco24Horas em quase 900 municípios pelo Brasil, usando apenas o celular via leitura de QR Code, sem necessidade de cartão.

Aos clientes, a Claro oferece 15 GB de bônus na primeira recarga pelo aplicativo e bônus nas recargas recorrentes (quanto mais recarrega, maior o valor), e isenção de consumo de dados ao utilizar o app. Para usar, basta o cliente baixar o aplicativo nas lojas Google Play ou Apple Store e cadastrar a conta a partir de alguns dados pessoais, foto de um documento e selfie.

O Claro Pay é uma instituição de pagamentos sob regulação do Banco Central. Tem como parceiros a Claro e o Banco Inbursa, do mesmo grupo econômico. Parcerias adicionais estão sendo estabelecidas com outras instituições financeiras, seguradoras e fintechs para expandir a oferta de serviços financeiros na plataforma, como seguros, cartão de crédito, empréstimo pessoal, financiamento, investimentos, câmbio, entre outros.