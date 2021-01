Cielo dispara 9% após balanço do 4º tri; Vale e siderúrgicas afundam até 4%

As ações da Cielo (CIEL3) lideram os ganhos do Ibovespa nesta quarta-feira, 27, com valorização de 8,73%, após a companhia reportar lucro líquido de 298,2 milhões de reais no quarto trimestre, aumento de 34,7% na comparação com o mesmo período do ano passado e de 197% frente ao terceiro trimestre deste ano.

A receita líquida da companhia totalizou 1,310 bilhão de reais no trimestre, queda de 1,5% na base anual e crescimento de 8% frente ao trimestre anterior.

Os analistas da Genial Investimentos comentam que a companhia mostrou uma consideração recuperação em relação ao seu pior trimestre, o segundo trimestre de 2020, quando os resultados foram fortemente impactados pela combinação de um ambiente competitivo severo e volumes mais baixos com o surto da pandemia. Eles destacam que o lucro da empresa ficou 57% acima de suas estimativas, mostrando um bom início de recuperação, embora ainda bem abaixo do seu lucro líquido histórico de 1 bilhão de reais por trimestre.

Segundo eles, o resultado foi impulsionado principalmente pela redução de custos, mas acreditam que o trimestre forte pode desencadear uma revisão positiva dos lucros para 2021. “A ação da Cielo tem estado sob forte pressão devido ao cenário competitivo, mas o preço da ação (a 3,67 reais, no fechamento de ontem) está consideravelmente abaixo do nosso valor intrínseco de 5,30 reais”, comentam.

BR Distribuidora

As ações da BR Distribuidora (BRDT3) dão continuidade aos fortes ganhos de ontem, quando subiram 9,57%, a maior alta do Ibovespa. Hoje, os papéis avançam 0,61%. O movimento ocorre após a companhia anunciar na segunda-feira a contratação de Wilson Ferreira Junior como CEO da empresa, em substituição a Rafael Grisolia.

Em relatório divulgado ontem, analistas do Bradesco BBI, que têm recomendação equivalente a compra para a ação, comentaram que Grisolia foi uma pessoa-chave por trás do IPO da companhia em 2017 e capaz de traçar de forma clara planos para eficiência da empresa. Agora, Ferreira pode inaugurar uma nova era para a BR Distribuidora. “Ele não só é altamente respeitado pelo mercado, sendo visto como uma pessoa capaz de extrair mais eficiências das empresas, mas sua chegada também pode significar repensar o escopo da BR Distribuidora no espaço energético”, apontam.

Eles mencionaram ainda que Ferreira Junior, que possui muita bagagem no setor de utilities/energia, terá a oportunidade e o desafio de começar a reinventar a BR Distribuidora como empresa, com vários novos caminhos potenciais de crescimento (como no mercado de gás natural, lojas de conveniência, logística, serviços públicos e comercialização). Segundo os analistas, o executivo deve começar a reduzir lentamente a exposição da empresa aos combustíveis fósseis. Para eles, a entrada do novo CEO é uma boa notícia para os papéis.

Vale e siderúrgicas

Entre as maiores quedas do Ibovespa, aparecem as ações da Vale (VALE3), com queda de 3,34%, e das siderúrgicas. Os papéis de Gerdau (GGBR4), CSN (CSNA3), Usiminas (USIM5) e Metalúrgica Gerdau (GOAU4) recuam 4,24%, 4,03%, 4,14% e 3,57%, respectivamente. A Bradespar (BRAP4), holding que detém participação na Vale, cai 3,73%.

Para o estrategista Gustavo Cruz, da RB Investimentos, as exportadoras estão recuando com força em bloco hoje, com o mercado novamente recalibrando suas expectativas, por conta do ritmo abaixo do esperado da vacinação pelo mundo. “O investidor também teme que algumas regiões na Ásia enfrentem uma piora da pandemia em breve. Algumas regiões da China relataram um quadro pior em janeiro”, comentou.

Eletrobras

Depois do tombo ontem (as ações ordináriais caíram 9,69% e as preferenciais, 6,8%, as maiores baixas do Ibovespa), os papéis da Eletrobras (ELET3; ELET6) têm dia de respiro e avançam 2,86% e 1,47%, respectivamente. O movimento ontem ocorreu após anúncio de saída de Wilson Ferreira Junior do comando da estatal, o que aumentou o temor do mercado em relação à privatização da empresa.

Em teleconferência com investidores realizada na segunda-feira, Ferreira Junior disse que o processo de privatização da companhia não ganhou tração, apesar dos esforços do governo brasileiro. Segundo ele, a pandemia atrapalhou o andamento da processo, mas havia perspectiva de retomada no segundo semestre do ano passado, o que não se materializou.

Em relatório divulgado na própria segunda, analistas do BTG Pactual comentaram que, com a saída de Ferreira Junior, o cenário de privatização fica menos provável. O executivo era visto pelo mercado como principal entusiasta do projeto e responsável por colocar de pé uma ampla reestruturação da empresa nos últimos dias. Além disso, apontam, ainda é preciso saber quem será seu substituto. Ainda assim, os analistas do banco mantiveram recomendação de compra para as ações ELET6, vendo chances reduzidas das melhorias implementadas pela gestão do executivo serem desfeitas.

Petrobras

As ações ordinárias e preferenciais da Petrobras (PETR3; PETR4) operam com leves perdas de 0,04% e 0,25%, respectivamente, seguindo o movimento do petróleo no exterior.

Os contratos do petróleo Brent, negociados em Londres e usados como referência pela estatal, registram baixa de 0,30% nesta sessão, em 55,74 dólares o barril. Apesar de dados da indústria mostrarem queda inesperada nos estoques nos Estados Unidos, investidores seguem preocupados com a demanda devido aos casos de coronavírus, que ultrapassaram a marca de 100 milhões no mundo.

O Instituto Americano do Petróleo (API) divulgou que os estoques da commodity nos EUA recuaram em 5,3 milhões de barris na semana encerrada em 22 de janeiro, contra uma expectativa de aumento de 430 mil barris dos analistas consultados pela Reuters. Entretanto, os dados mostraram que os estoques de gasolina cresceram em 3,1 milhões de barris, bem acima das estimativas.

Dados oficiais da Agência de Informações de Energia (AIE) sobre os estoques serão divulgados nesta quarta-feira, às 12h30.

No radar da companhia, a Petrobras informou suas reservas provadas de óleo, condensado e gás natural, atingiram 8,816 bilhões de óleo equivalente (boe) em 2020, queda de 8,08% frente ao ano anterior, por conta da desvalorização do preço do petróleo no período.

Segundo analistas do BTG Pactual, esse impacto já era esperado. Adicionalmente, eles ressaltam que o número não inclui campos adquiridos em 2019 na cessão onerosa. “Essas reservas só serão incorporadas quando for fechado um acordo de coparticipação com os chineses (que detêm 10% dos campos), o que implicará em um forte crescimento nas reservas à frente”, comentam.

Com isso, eles dizem que não esperam impacto negativo nos papéis da companhia por conta desse anúncio. “Na verdade, excluindo efeito preço, a Petrobras ainda assim entregou incremento acima do volume de produção acumulada no período”, apontam.

Locaweb

As ações da Locaweb (LWSA3) caem 0,36% nesta sessão. No radar, a companhia anunciou ontem que foi aprovado, em assembleia geral extraordinária, o desdobramento de suas ações na proporção de uma para quatro.

A posição acionária a ser considerada para fins do desdobramento será a do dia 29 de janeiro, sendo que as ações serão negociadas ex-desdobramento a partir do dia 1º de fevereiro. As ações resultantes do desdobramento serão creditadas aos acionistas no fechamento do dia 2 de fevereiro.

Segundo analistas da Guide Investimentos, a notícia é positiva para a companhia, uma vez que a operação contribui para aumentar a liquidez de seus papéis em Bolsa. Para o investidor, comentam, o movimento também é positivo pois torna o papel mais acessível.

Somente como exemplo, usando o preço de fechamento de ontem, com o desdobramento — de uma ação para quatro –, os papéis da companhia passariam a valer 27,78 reais, frente aos 111,13 reais registrados na terça.

Ainda no noticiário da empresa, a Locaweb informou também ontem que fechou a compra da plataforma ConnectPlug por 18 milhões de reais. De acordo com a empresa, o preço está sujeito a determinados ajustes de dívida líquida e capital de giro.

Adicionalmente, uma parte dos vendedores terá o direito a receber eventual earnout, a depender do atingimento de determinadas metas financeiras apuradas com base na receita operacional líquida da ConnectPlug, comunicou a empresa.

De acordo com o fato relevante enviado ao mercado pela Locaweb, a ConnectPlug apresentou forte crescimento em 2020 e gerou receita anual recorrente de 4 milhões de reais. Com a aquisição, a Locaweb diz atingir um novo mercado e amplia a capacidade do grupo de oferecer soluções omnichannel.