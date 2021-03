China: mercado fecha em alta após Fed sinalizar postura expansionista

O mercado acionário da China subiu nesta quinta-feira diante dos ganhos das empresas de consumo e saúde, depois que o Federal Reserve prometeu manter a política monetária expansionista e projetou rápido salto no crescimento econômico dos Estados Unidos este ano.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, teve alta de 0,8%, enquanto o índice de Xangai subiu 0,51%.

Liderando os ganhos, o índice de consumo básico do CSI300 ganhou 2%, enquanto o de saúde avançou 2,3%.

Ambos os subíndices registraram o terceiro dia seguido de ganhos.

O sentimento melhorou depois que o Fed conteve os temores de inflação que afetaram ações orientadas ao crescimento com altas valorizações.

A economia dos EUA caminha para o crescimento mais forte em quase 40 anos, disse o Federal Reserve na quarta-feira, e as autoridades do banco central prometeram manter o estímulo apesar do esperado aumento da inflação.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,01%, a 30.216 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,28%, a 29.405 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,51%, a 3.463 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,80%, a 5.141 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,61%, a 3.066 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,44%, a 16.287 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,90%, a 3.137 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,73%, a 6.745 pontos.