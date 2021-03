China faz alerta de bolha; nova versão da PEC Emergencial e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (2) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: alerta de bolha na China, balanço da Via Varejo e o que mais move o mercado

Índices futuros americanos recuam, após S&P 500 ter melhor desempenho desde junho

Ações da China caem após regulador alertar sobre riscos de bolhas

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 1,28%, enquanto o índice de Xangai teve queda de 1,21%

China alerta para "bolha" nos mercados globais

Regulador chinês diz que mercados desenvolvidos, como os da Europa e Estados Unidos, estão descolados da realidade

Relator deve apresentar nova versão da PEC Emergencial nesta terça

Marcio Bittar (MDB-AC) já admitiu retirar o fim dos gastos mínimos com saúde e educação, mas senadores pedem texto ainda mais desidratado

Carteira EXAME Dividendos tem retorno de 28,4%; conheça uma recomendação

Uma das apostas do head de renda variável da Exame Invest Pro, Bruno Lima, para a geração de renda com foco em dividendos é o setor de energia

A BRF quer você na cozinha e, de preferência, consumindo os produtos dela

O apetite por alimentos para consumo em casa elevou as vendas da gigante em 18% em plena pandemia e virou filão de uma empresa disposta a deixar a má fase para trás

Após queda de 66%, o que esperar das ações do Pão de Açúcar na Bolsa?

Com a derrocada, o Pão de Açúcar passou a valer em Bolsa R$ 6,25 bilhões de reais ontem, enquanto o Assaí, com disparada de quase 390%, fechou a sessão avaliado no mercado em R$ 19,16 bilhões

CVM discute mudança que pode beneficiar acionistas minoritários

Empresas de capital aberto podem ser obrigadas a comunicar disputas societárias. Processos hoje correm em sigilo, ainda que tenham grande impacto sobre preço das ações

De olho em avanço digital, Forpus lança fundo dedicado ao setor de tecnologia

Fundo vai investir em ações de empresas brasileiras na B3 e no exterior e em estrangeiras com atuação no país, com a tecnologia e a digitalização como tese principal

Mercado Livre quase dobra receita em 2020; ainda vale a pena investir?

Apesar dos resultados robustos, varejista é negociada com múltiplos que superam os da Amazon; por outro lado, potencial de crescimento pesa a favor do preço das ações

Via Varejo divulga resultado e tenta atrair investidor de volta

Ações da rede varejista e de e-commerce acumulam queda de 40% desde o fim de outubro; empresa tenta mostrar que reabertura das lojas não vai desacelerar avanço dos canais digitais

Sem amianto e com telha solar, Eternit retoma confiança do investidor

Empresa divulga seus resultados hoje. No ano passado, as ações da fabricante de telhas subiram mais de 200%, o melhor desempenho da bolsa

Melhor fevereiro da história: startups brasileiras recebem US$ 275 milhões

Levantamento feito pela startup Distrito mostra que o ecossistema de inovação brasileiro teve um primeiro bimestre recorde, com 85 transações

Antes de Hapvida e Intermédica: fusões e aquisições movimentam US$ 2,8 tri

Estudo aponta que 28.500 negócios foram fechados em todo o mundo no ano passado; Saúde foi um dos setores mais afetados

Sem Carnaval, mas com vendas maiores: receitas do varejo sobem até 72%

Crescimento médio do faturamento foi de 33% neste ano na comparação com os quatro dias de desfiles e festas em 2020, segundo números da Rede, do Itaú Unibanco

BioNTech monta operação de guerra para fabricar vacinas em tempo recorde

Planejamento da produção começou em abril do ano passado, muito antes da comprovação da eficácia da vacina de RNA mensageiro desenvolvida com a Pfizer

Política e mundo

Bolsonaro zera PIS/Cofins do diesel e eleva imposto de instituições financeiras

A redução do tributo havia sido anunciada por Bolsonaro como resposta a aumentos nos preços de combustíveis e que levou à demissão do presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco

Autoridades de saúde e cientistas pedem lockdown nacional de 15 dias

Segundo dados do Ministério da Saúde, na última semana foram contabilizadas 8.244 mortes por covid-19, o pior registro desde o início da pandemia

Enquanto você desligou…

Está pronto para o mercado? Confira as dicas para a busca de emprego em 2021

O que esperar do mercado de trabalho em 2021? Especialistas de RH dão conselhos para os profissionais ficarem por dentro das novas tendências do recrutamento

Quanto é necessário ter para estar entre o 1% mais rico ao redor do mundo

Os dados destacam como a pandemia ampliou a diferença entre países ricos e pobres: o ponto de entrada para o 1% mais rico de Mônaco é quase 400 vezes maior do que no Quênia

As ações mais recomendadas para março por 18 corretoras

Levantamento da EXAME Invest aponta os papéis mais recomendados por bancos, corretoras e casas de análises

Agenda

Nesta terça-feira (2), será divulgado no Brasil o O IPC-Fipe (Índice de Preços ao Consumidor, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) do mês de fevereiro. O indicador reflete o custo de vida de famílias com renda mensal de 1 a 10 salários mínimos, residentes na cidade de São Paulo.

Já nos Estados Unidos, ocorre a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O índice calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação no país.

Na China, será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de fevereiro, que libera os dados da produção industrial no período. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Frase do dia

“Normalmente as oportunidades estão disfarçadas de trabalho duro, é por isso que a maioria das pessoas não as reconhecem” — Ann Landers.