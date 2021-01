Certificações do mercado financeiro: conheça as principais

O universo dos investimentos pode ser bastante disputado e é necessário se qualificar a todo momento. No entanto, além do investimento em conhecimento, é importante buscar as certificações do mercado financeiro que comprovam o nível de entendimento que possui em determinada área. Há inúmeras opções de associações e institutos que disponibilizam exames para conferir certidões aos profissionais do setor financeiro, mas algumas possuem maior relevância. EXAME preparou uma lista das principais.

CPA-10

O certificado CPA-10 é considerado o mais famoso do mercado financeiro e destinado aos profissionais que atuam na distribuição de produtos de investimento em agências bancárias ou plataformas de atendimento, segundo a ANBIMA, principal certificadora de profissionais da área financeira do Brasil.

A prova é composta por 50 questões e os candidatos precisam acertar 35 (70%). O exame tem 2h de duração.

CPA-20

O CPA-20 é voltado aos profissionais que atuam na distribuição de produtos de investimento para clientes dos segmentos varejo alta renda, private, corporate e investidores institucionais em agências bancárias ou em plataformas de atendimento. Ao obter a CPA-20, o profissional pode, automaticamente, exercer as atividades abrangidas pela CPA-10.

Assim como na CPA-10, é necessário acertar 70% das questões do exame. No entanto, são 60 perguntas em uma prova de 2h30min de duração.

CNPI – Certificado Nacional do Profissional de Investimento

O Programa de Certificação da Apimec é para profissionais de investimentos voltados para os mercados financeiro e de capitais no Brasil. Geralmente, os participantes do programa são das seguintes áreas:

Administração de Recursos

Consultoria

Análise e Pesquisa Financeira

Investment Banking

Finanças Corporativas

Administração de Riquezas

Relações com Investidores

Vendas e Operações nos Mercados Financeiros e de Capitais

As certificações do mercado financeiro do programa são divididas em três categorias: CNPI para o analista fundamentalista, CNPI-T para o analista técnico e CNPI-P para o analista pleno (fundamentalista e técnico).

Para obter a certificação, é necessário fazer três provas:

CB – Conteúdo Brasileiro – fase comum para o analista fundamentalista, técnico e pleno.

CG1 – Conteúdo Global 1 – fase para o analista fundamentalista.

CT1 – Conteúdo Técnico 1 – fase para o analista técnico.

CFP – Certified Financial Planner

Segundo a Associação Brasileira de Planejadores Financeiros (Planejar), a CFP é “uma certificação internacional de distinção, de caráter não obrigatório, que prepara o profissional para o exercício da atividade de planejador financeiro pessoal”.

É destinada a profissionais que tenham interesse em se certificar e em se dedicar à atividade de planejamento financeiro pessoal e familiar. Também poderão prestar o Exame profissionais que sejam planejadores financeiros pessoais, mas que atuam de forma direta ou indireta em uma ou mais áreas ligadas à atividade de planejador financeiro pessoal.

A CFP é desejada e respeitada para os profissionais que atuam com planejamento financeiro.

Para obter o certificado é exigido:

Ser aprovado no Exame;

Comprovar a Experiência Profissional no atendimento direto com cliente pessoa física por 03 anos ou por 01 ano por Experiência Profissional Supervisionada.;

Aderir ao Código de Conduta Ética e Responsabilidade Candidato;

Comprovar possuir curso de nível superior.

CGA – Certificado de Gestores ANBIMA

A CGA habilita profissionais a atuar com gestão de recursos de terceiros em fundos de investimento de renda fixa, de ações, cambiais e multimercados, de acordo com a ANBIMA. A certificação do mercado financeiro é obrigatória para quem ocupa cargos com poder de decisão de compra e venda dos ativos financeiros que integram as carteiras desses veículos de investimento, ou seja, para gestores de recursos de terceiros em fundos de renda fixa, de ações, cambiais e multimercados.

Recentemente, o exame da CGA foi totalmente reformulado e, agora, a prova consiste em 45 questões, com os candidatos precisando acertar 31 (70%), em 2h30min. Além disso, para se certificar, é preciso possuir CFG, CFA (Chartered Financial Analyst) ou CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst).

CEA – Certificação de Especialista em Investimentos Anbima

A CEA é uma certificação que habilita profissionais do mercado financeiro a atuarem como especialistas em investimentos. Ao ser aprovado, é possível recomendar produtos de investimentos para clientes em diversos segmentos, além de assessorar gerentes de contas. A prova é composta por 70 questões e abrange os seguintes temas:

Sistema Financeiro Nacional e participantes do mercado

Princípios básicos de economia e finanças

Instrumentos de renda fixa, renda variável e derivativos

Fundos de investimento

Produtos de previdência complementar

Gestão de carteiras e riscos

Planejamento de investimento

CFA – Chartered Financial Analyst

A certificação CFA é concedida pelo CFA Institute, localizado nos Estados Unidos. É considerado um dos certificados mais difíceis, mesmo não sendo obrigatório exercer nenhuma profissão da área financeira, porque é exigido um alto nível de conhecimento em finanças, contabilidade, economia ou negócios, é, talvez a mais desejada certificação do mercado, por ser reconhecida globalmente.

“O Programa CFA é um exame de três partes que testa os fundamentos das ferramentas de investimento, avaliação de ativos, gestão de portfólio e planejamento patrimonial”, como consta no site oficial do instituto.

Os candidatos do CFA ganham o direito de usar a designação após a conclusão do programa, inscrição e aceitação pelo CFA Institute. Além disso, o profissional certificado, está qualificado para trabalhar em posições sênior e executivas em gestão de investimentos, gestão de riscos, gestão de ativos e muito mais.

Agentes Autônomos e Empregados de Instituições Financeiras

A certificação da Ancord é a mais conhecida no mercado financeiro para Agente Autônomo de Investimentos. O exame é composto por 80 questões e seu programa abrange desde conhecimentos sobre as funções dos agentes, até gestão de riscos e mercado de capitais.

Os agentes autônomos geralmente são pessoas que combinam seu interesse por empreendedorismo com finanças, trabalhando como um intermédio entre o cliente e o produto. Ele não pode realizar indicações, por exemplo, uma vez que esse papel é do analista de investimento, certificado pelo CNPI.

Na maioria dos casos, quem deseja se qualificar para obter o certificado da Ancord são sócios ou funcionários de escritórios de investimento e possuem interesse por empreendedorismo com finanças, sendo intermediário entre o cliente e o produto. Além disso, podem ser afiliados a alguma corretora de aplicações financeiras, sendo fundamental conhecimento técnico sobre o setor e ter habilidade comercial.