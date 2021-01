Cerco da China a Jack Ma leva grandes investidores a sair do Alibaba

Investidores abastados correram para vender ações do Alibaba depois que o governo da China iniciou uma investigação sobre supostas práticas monopolistas da gigante da internet fundada e comandada pelo bilionário Jack Ma, segundo a unidade de private bank do Citigroup.

“Um grande número” de clientes ultrarricos do banco na região da Europa, Oriente Médio e África reduziu ou saiu de suas posições na maior empresa de comércio eletrônico da China em dezembro, depois da divulgação de informações sobre a investigação, disse o Lab for Family Offices do Citi Private Bank, em relatório divulgado na terça-feira, 19.

O mercado acionário da China vinha atraindo investimentos significativos de clientes mais ricos do banco na segunda metade do ano, de acordo com o relatório.

Antes vistas como empresas que impulsionavam a prosperidade econômica e símbolos da capacidade tecnológica do país, o Alibaba e rivais como a Tencent enfrentam pressão crescente de reguladores depois de acumular centenas de milhões de usuários e ganhar influência sobre quase todos os aspectos da vida diária na China.

A oferta pública inicial (IPO) de 35 bilhões de dólares da empresa de pagamentos afiliada do Alibaba — a Ant Financial Group — foi abruptamente suspensa no fim de outubro do ano passado, o que contribuiu para a queda de mais de 20% dos recibos de depósito americano (os ADRs) do grupo desde então.

Na semana passada, o banco central da China disse que a Ant trabalha em um cronograma para reestruturar seus negócios e, ao mesmo tempo, garantir que as operações continuem, enfatizando a determinação de controlar as empresas de Ma e oferecendo poucas pistas sobre até onde o grupo precisa ir para acalmar o governo de Pequim.

A Ant responde por mais de 25% do patrimônio de 52,9 bilhões de dólares de Jack Ma, de acordo com o Índice de Bilionários da Bloomberg.

As ações do Alibaba chegaram a subir 11% na sessão em Hong Kong na quarta-feira, depois que Ma apareceu pela primeira vez desde o início de novembro, quando ficou calado em meio às investigações do governo sobre a Ant e o Alibaba.

Ele falou com professores em uma live durante um evento anual que o empresário organiza para educadores rurais, disseram pessoas a par do assunto.