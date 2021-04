CEO do BMG afirma que foco em 2021 é crescer com rentabilidade

No programa Papo Aberto desta quarta-feira, 8, o analista Vitor de Melo, da EXAME Invest Pro, entrevistou a CEO do banco BMG, Ana Karina Bortoni Dias, e o head de Relações com Investidores da instituição financeira, Danilo Herculano. Segundo a CEO do banco mineiro, o foco do BMG em 2021 é a rentabilidade.

"Temos que fazer o cliente ver nosso banco com o primeiro banco, para que ele faça os depósitos e os investimentos aqui com a gente. Posso dizer que em 2020 a gente consolidou o banco digital. E, em 2021, o foco é em rentabilidade. Continuar crescendo, mas com foco em rentabilidade", reforçou Ana Karina.

O banco mineiro possui mais de 90 anos de história e, por isso, a transformação atual, que envolve um grande esforço de digitalização e na parte tecnológica, foi diferente de outras instituições.

"O banco estava mais focado em produtos como cartão consignado, crédito emergencial, seguro para um público de aposentados, pensionistas e servidores públicos. Essa transformação envolve evoluir para um banco digital completo", destacou Dias.

A executiva-chefe do BMG afirmou que tal ação busca ampliar a missão da instituição de popularizar os serviços financeiros. Ela explicou que, durante a transformação digital, o BMG atrai uma nova base (de clientes para o banco digital) sem se desfazer da então vigente (de clientes que visavam produtos diferentes dos atuais).

No quarto trimestre de 2020, o BMG abriu 12,4 mil contas por dia útil, o que levou o total da instituição a 2,6 milhões de contas digitais abertas. O lucro líquido recorrente do banco mineiro (que exclui efeitos do ágio e eventos não recorrentes) saltou 29,7% frente ao quarto trimestre de 2019, para 96 milhões de reais.

Sobre a abertura de novas contas daqui em diante, Bortoni Dias afirmou que o olhar do banco não é de "desaceleração" neste quesito.

"Continuamos crescendo muito. A gente quer cada vez mais trabalhar o cliente como um todo. Somamos o crescimento do número de clientes com o trabalho de oferecer o banco completo", afirmou a CEO do BMG.

Os executivos que participaram do Papo Aberto desta semana explicaram ainda a diminuição do ROE (Retorno Sobre o Patrimônio Líquido) do BMG.

Para Herculano, a queda no indicador financeiro aconteceu, em parte, por causa da pandemia, que, no início do ano passado, acabou afetando a principal carteira do banco, e a mais rentável, que é a de crédito emergencial.

"Rapidamente a administração conseguiu retomar, mas de fato teve esse impacto", disse o head de RI do BMG.

