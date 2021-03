CCR revela ritmo de recuperação do tráfego nas estradas; o que esperar

A CCR (CCRO3) divulga os resultados do quarto trimestre nesta quinta-feira, 4, depois do fechamento do mercado. A expectativa de analistas do Credit Suisse é que os números mostrem uma leve recuperação das receitas advindas da cobrança de pedágios nas rodovias cuja concessão é explorada pela companhia.

As rodovias sob administração da empresa incluem algumas das mais movimentadas do país, como a Dutra e o sistema Bandeirantes e Anhanguera.

As ações acumulam queda de 18% somente neste ano e de cerca de 35% em 12 meses, longe ainda de recuperar as perdas provocadas pela pandemia, que reduziu drasticamente o movimento em rodovias e aeroportos. Em abril do ano passado, o volume de tráfego nas rodovias chegou a cair 30% na comparação anual.

No quarto trimestre, a expectativa é que o tráfego tenha crescido de 3% a 4% na comparação com os três meses imediatamente anteriores. O resultado nessa área ajudará a puxar um crescimento esperado de 10% na base anual de receitas líquidas e do Ebitda (a geração de caixa operacional), excluídos dados de construção do grupo.

Outra grande companhia do setor de concessões rodoviárias, a EcoRodovias (ECOR3) divulga seu resultado na próxima semana, no dia 10.