Castello Branco continua na Petrobras?; novos lotes de vacinas no Brasil e tudo para ler hoje

As quentes do dia

No radar: Conselho da Petro, lucro da CSN, inflação e o que mais move o mercado

Mercado internacional estende perdas com temores sobre sinais de inflação nos EUA; após maior queda em 10 meses, bolsa local pode passar por repique de preços

Em meio a "furacão", conselho da Petrobras decide futuro da empresa nesta terça

A tendência é de que os conselheiros da estatal aprovem a escolha de Bolsonaro de indicar o general Joaquim Silva e Luna como novo presidente da Petrobras, no lugar de Roberto Castello Branco

Super terça da vacinação tem novos lotes de milhões de doses para o Brasil

Doses prontas da vacina da AstraZeneca chegam ao Rio de Janeiro e o Butantan libera vacinas para o Ministério da Saúde

Petrobras: vale a pena aproveitar a queda para investir nas ações?

Analista Thiago Duarte, do BTG Pactual, explica o que o investidor deve considerar sobre a estatal antes de tomar decisão sobre os papeis, que caíram mais de 20% em um dia

Base para ações judiciais de investidores contra a Petrobras divide juristas

Perda de mais de R$ 70 bilhões com a queda no preço das ações da empresa pode levar à abertura de ações indenizatórias no Brasil e nos Estados Unidos



Petrobras: presente incerto, futuro também

Estatal não aproveita rali do petróleo por causa de ingerência política e não investe em energia renovável, que é consenso como o futuro do setor



Nova Magalu? O que esperar da ação de Lojas Americanas com a fusão com a B2W

Analista vê espaço para fusão com B2W “gerar muito valor” para acionistas; ação vem de alta de 20%

IPO do super app: Dotz quer ir à bolsa com 48 milhões de contas

Empresa com plataforma digital que une fidelidade, marketplace e serviços financeiros pretende movimentar cerca de 600 milhões de reais com oferta primária, além da secundária

BNDES vende quase 120 milhões de ações e zera participação acionária na Vale

O movimento, realizado por meio do BNDESPar, ocorre enquanto o BNDES busca se desfazer de ações para levantar recursos

Ações da China fecham em queda, mas perdas são limitadas por ganhos no setor financeiro

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,3%, enquanto o índice de Xangai teve queda de 0,2%

Preço internacional do petróleo deve se estabilizar, diz especialista

Cotação do barril deve estacionar em 55 dólares em março depois de reunião da Opep, aponta consultoria internacional

Grupo Pão de Açúcar divulga resultados na expectativa por divisão do Assaí

A operação, que deve ser concluída entre fevereiro e março, e tem grande potencial para destravar valor para o GPA

Depois de sondar mil empresas, Oca Capital compra operação da NeoAssist

Com receita de 20 milhões de reais em 2020, a empresa atua com soluções de omnichannel e quer crescer 40% neste ano

HSBC anuncia queda de 35% no lucro líquido em 2020

O lucro líquido anual foi de 3,9 bilhões de dólares, contra US$ 5,9 bilhões do ano anterior

Política e mundo

Atos antidemocráticos tiveram financiamento estrangeiro, diz Toffoli

O ministro Dias Toffoli classificou a descoberta como "gravíssima" e afirmou que ela foi obtida por meio da quebra de sigilos bancários

Powell vai ao Congresso com economia dos Estados Unidos em encruzilhada

O chair do Federal Reserve vai fornecer aos parlamentares uma atualização sobre a economia, que ainda está se recuperando da pandemia

Estados Unidos ultrapassam 500 mil mortes por covid-19

Cerca de 19% do total global de mortes de coronavírus aconteceram nos Estados Unidos

Serviços mais caros levam inflação na UE a se recuperar em janeiro

Os preços subiram 0,2% em janeiro sobre o mês anterior e 0,9% na comparação anual

Facebook vai restaurar páginas de notícias na Austrália

Na semana passada, o Facebook bloqueou a publicação de links de notícias e as páginas dos meios de comunicação em todo o país

Enquanto você desligou…

Spotify anuncia podcasts com universo da DC Comics, parceria com Irmãos Russo e mais

Plataforma irá produzir nove programas com a DC Comics, incluindo histórias de Batman, Mulher Maravilha, Superman e Mulher-Gato

Como impressionar seu chefe e prosperar no trabalho

Especialista em carreira e autor do livro "As regras não ditas" dá dicas para ter relacionamentos positivos no trabalho

Habib's vai fechar? Lojas exibem faixa de "Passo o ponto"

Anúncio nas lojas e nas redes sociais fez usuários questionarem se ação é marketing ou o fim do Habbib's

Não é só Araraquara: veja outras cidades de SP à beira do colapso na saúde

Um dos principais motivos para a alta no número de casos e a lotação máxima dos hospitais é a variante do coronavírus detectada em Manaus

Agenda

Na Europa acontece a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O IPC calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação na região.

Por fim, vai ocorrer, nos EUA, o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell. O mercado pode apresentar grande instabilidade de acordo com a fala do líder do banco central americano.

Frase do dia

“Marketing não é sobre a sua empresa ganhar prêmios, é sobre sua empresa ganhar negócios" -- David Meerman Scott.

Exame Flash

Ouça um rápido resumo das principais notícias e destaques do Brasil e do mundo em uma curadoria especial do time da Exame. Apresentação por Lucas Agrela.