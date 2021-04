Carteira recomendada da EXAME Invest Pro tem retorno de 12,15% em março

A carteira recomendada EXAME Dividendos, criada pelo head de renda variável da EXAME Invest Pro, Bruno Lima, junto com outros analistas da casa, teve retorno de 12,15% no mês de março. Desde seu início, em abril do ano passado, o retorno absoluto da carteira é de 29,92%.

O foco da carteira EXAME Dividendos é oferecer ações que possam pagar bons proventos no longo prazo. Os dividendos são parte do lucro de uma companhia, distribuídos aos acionistas periodicamente.

Para montar o portfólio, os analistas também consideram o potencial de aumento dos dividendos a ser pagos pelas empresas selecionadas. Eles destacam no novo relatório os cenários nacional e internacional como base para a tomada de decisão nos investimentos. Sendo assim, há temas como a última reunião do Federal Reserve, a alta da taxa de juro (Selic) no Brasil, a aceleração da vacinação e a retomada da atividade econômica.

Carteira recomendada para abril

Os analistas da EXAME Invest Pro recomendam reduzir o peso da Taesa (TAEE11) na carteira de dividendos, por causa do forte desempenho e da redução substancial da taxa interna de retorno. Com isso, Sanepar e Cesp ganham mais exposição no portfólio recomendado pela casa de análises de investimentos.

A Taesa foi o maior destaque da carteira em março. O retorno do papel foi de 27,40% no mês em questão. Outras companhias do setor de energia e saneamento também ajudaram a puxar o bom desempenho geral da carteira de ações.

Fundada em 2000, a Transmissora Aliança de Energia Elétrica (Taesa) é um dos maiores grupos privados de transmissão de energia elétrica do Brasil em termos de Receita Anual Permitida (RAP), que consiste na receita anual pela qual a concessionária tem direito pela prestação do serviço público de transmissão.

A companhia que se destacou na carteira recomendada da EXAME Invest Pro, em março, tem como foco principal a construção, operação e manutenção de ativos de transmissão. A Taesa conta com cerca de 11.062 quilômetros em operação e 2.514 quilômetros de extensão em construção, totalizando 13.576 quilômetros de linhas de transmissão.

