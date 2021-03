Carteira digital lança empréstimo com cashback de até R$ 60 mil

A Ame Digital lança, em parceria com a fintech Bcredi, uma oferta de 2% de cashback na linha de empréstimo com garantia de imóvel para os contratos fechados no super app. A solicitação de crédito vai de 30 mil reais a 3 milhões de reais, o que significa que o cliente pode conseguir até R$ 60 mil de dinheiro de volta. Caso pegue emprestado o valor mínimo de 30 mil reais, receberá de volta 600 reais. A condição é válida até 31 de março.

Após a simulação do crédito e com a solicitação aprovada, o cliente recebe o valor do empréstimo na conta bancária indicada e o valor do cashback será liberado em até 30 dias.

Os clientes poderão utilizar o valor apenas nas 1.700 lojas físicas da Americanas, nos sites Americanas, Submarino, Shoptime e Sou Barato, e em 2,8 milhões de sites e lojas no país.

O empréstimo é uma modalidade na qual o cliente usa seu imóvel como garantia de pagamento e, em troca, usufrui de taxas de juros menores. O crédito recebido pode ser usado para pagar dívidas caras e investir no próprio negócio.

Na Bcredi, a taxa de juros parte de 0,75% ao mês, mais a variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), com prazo de até 240 meses de pagamento.

O cashback está disponível no fechamento de contrato pelo super app. Para contratar o serviço, o usuário deve acessar a área ‘Empréstimos’, disponível dentro da página inicial do app, e clicar no ícone ‘Empréstimo com garantia’ e depois acessar "Empréstimo Pro - Garantia Imóvel".

O que avaliar

Antes de tomar essa modalidade de empréstimo é fundamental ter em mente a capacidade de pagamento. Caso não pague as parcelas, o consumidor pode perder a casa.

No caso de pequenos empreendedores, o risco de inadimplência é maior, já que renda é mais volátil. Por isso, é necessário calcular bem a capacidade de geração de renda do negócio.

Se o cashback gerado pudesse ser usado para abater a dívida ou outras existentes, faria mais sentido. Mas como ele só pode ser usado em compras no grupo Americanas e sites parceiros, verifique se vale a pena colocar a casa como garantia agora por conta de um valor a mais para usar em compras. É importante tomar a decisão de forma consciente, e não por conta de vantagens que não resolvem um eventual endividamento.