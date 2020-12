Carteira de ações EXAME Research zera posição em Cyrela e BB Seguridade

Depois de subirem 18,7% e 20,6%, respectivamente, na Bolsa no mês de novembro, a EXAME Research zerou as posições que possuía em Cyrela (CYRE3) e BB Seguridade (BBSE3) em sua carteira de ações. Cada um dos papéis possuía peso de 5% no portfólio.

Segundo o analista Bruno Lima, que assina a carteira, o desinvestimento em Cyrela ocorre pois o ativo, atualmente, está negociando a um múltiplo Preço sobre Valor Patrimonial (P/PV), que mostra se um papel está relativamente caro ou barato, de cerca de 1,85 vez, o que é muito próximo ao seu alvo estimado de 2 vezes.

No caso de BB Seguridade, ele comenta que vê pouco espaço para ganho de capital no ativo. “Nossa recomendação de desinvestimento está baseada no fato do ativo estar sendo negociado com pouca margem de segurança vis a vis a expectativa de crescimento das linhas de negócio e múltiplo alvo utilizado para cada segmento de BB Seguridade”, explica.

Com as baixas, a carteira de ações da Exame Research passa a ter 10 ações e apenas um representante em cada um dos setores financeiro e de construção civil. O maior peso segue com Vale, que teve participação sugerida elevada no início de novembro para 15%.