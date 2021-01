Carteira de ações EXAME Research troca Bradesco por JHSF

A EXAME Research divulgou sua carteira recomendada de ações para o primeiro mês de 2021. Em janeiro, o Bradesco saiu da lista e deu espaço para a entrada da JHSF, administradora de uma rede de hotéis, shoppings e outros empreendimentos imobiliários. As ações do banco subiram 11,7% em dezembro, o que justificaria a posição zerada.

De acordo com Bruno Lima, analista de ações da EXAME Research e autor do relatório de janeiro, a alta dos papéis do Bradesco fez com que o banco alcançasse um retorno sobre o patrimônio líquido (RoE, na sigla em inglês) de 16,5%, próximo ao melhor cenário desenhado pela área de análise.

Além disso, o preço sobre o lucro (P/L) está em 10 vezes, o que é considerado justo para o setor de bancos diante de um contexto de “maior competição e mais dificuldade de aumento do crédito”, como pontua Lima.

A entrada da JHSF na carteira acontece em paralelo com o início da cobertura das ações da empresa pela EXAME Research. Em relatório divulgado ontem, 4, os analistas da casa apontam para uma valorização de até 46% no preço dos papéis da empresa do setor imobiliário, em razão da possível recuperação dos shoppings, hotéis e restaurantes.

“A ação precifica somente o segmento de shoppings e parte do segmento de incorporação, oferecendo retorno potencial interessante, apesar do risco de execução”, observa Lima.

Isso significa que alguns ativos importantes da JHSF, como restaurantes, complexos de lojas e aerportos executivos, não estão sendo considerados atualmente para avaliar o preço dos papéis. Em uma eventual recuperação da atividade econômica, o desempenho desses ativos, que hoje causam um desconto na ação, poderiam ter o efeito oposto, de valorização.

Carteira EXAME Research de janeiro

Com a saída do Bradesco e a entrada da JHSF, a carteira da EXAME Research fica com 12 ações, no total. Os papéis dos setores de commodities e varejo são os que têm maior peso na carteira, com participação de 27% e 22% respectivamente.

Em dezembro, as ações recomendadas pela área de análise tiveram um desempenho de 9%, frente a uma alta de 9,3% do Ibovespa.

