Carros ficaram até 20% mais caros este ano; veja aumento entre os mais vendidos

Quem planeja trocar de carro ou comprar um novo deve preparar o bolso. Os carros ficaram mais caros devido à pandemia de coronavírus. Um levantamento realizado pela Kelley Blue Book Brasil, empresa especializada em pesquisa de preços de carros novos, apontou que em um ano os preços dos carros mais vendidos no país, subiram, em média, 9,4%.

O Renault Kwid aparece como o carro que mais subiu de preço entre os mais vendidos em 2020, chegando perto dos 20%. Dos 13 carros listados abaixo, apenas dois tiveram variações abaixo da inflação medida pelo IPCA (que se consolidou em 4,52% em 2020): o Ford Ka (2,32%) e o Hyundai Creta (0,91%). Já o Hyundai HB20 foi o único que teve variação negativa, de -1,49% em média. Veja tabela abaixo:

Variação de Preço 0 km KBB médio de janeiro a dezembro de 2020 Modelo Ano modelo Preço 0 km KBB médio em janeiro de 2020 Preço 0 km KBB médio em dezembro de 2020 Variação média em 12 meses Renault Kwid 2020 R$ 38.425 R$ 45.367 18,23% Volkswagen Gol 2020 R$ 49.733 R$ 58.258 17,70% Chevrolet Onix 2020 R$ 58.041 R$ 64.782 11,86% Fiat Toro 2020 R$ 122.465 R$ 135.233 11,15% Volkswagen T-Cross 2020 R$ 84.817 R$ 92.706 9,62% Jeep Renegade 2020 R$ 99.064 R$ 107.998 9,40% Chevrolet Onix Plus 2020 R$ 64.312 R$ 69.731 8,56% Jeep Compass 2020 R$ 152.163 R$ 164.187 7,90% Fiat Mobi 2020 R$ 38.956 R$ 41.933 7,85% Fiat Argo 2020 R$ 56.715 R$ 60.794 7,80% Ford Ka 2020 R$ 57.045 R$ 58.221 2,32% Hyundai Creta 2020 R$ 83.882 R$ 84.849 0,91% Hyundai HB20 2020 R$ 62.090 R$ 61.120 -1,49%

Para determinar a lista dos carros analisados, a KBB utilizou o ranking dos automóveis (incluindo comerciais leves) mais vendidos de 2020 elaborado pela Fenabrave, associação que representa as concessionárias de automóveis.

Dos 15 carros mais vendidos, 13 fizeram parte do estudo por contarem com histórico de 12 meses de preço no ano, considerando apenas o ano modelo 2020 para cada um dos veículos selecionados. Portanto, por este recorte, a nova geração da Fiat Strada e o Chevrolet Tracker 2021 – que estão entre os 15 veículos mais vendidos do período – não entraram na lista, por não possuírem ano modelo 2020.