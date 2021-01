Carrefour dispara 6% com oferta de Couche-Tard; Ambev afunda 5%

Em dia de realização de lucros do Ibovespa, apenas 15 das 81 ações do índice operam no positivo nesta quarta-feira, 13. A maior alta fica por conta dos papéis do Carrefour Brasil (CRFB3) que voltam a subir depois de terem disparado 6,05% ontem. Neste momento, registram alta de 5,76%. No exterior, as ações do Carrefour, negociadas na Bolsa de Paris, subiam 13,2%.

O movimento ocorre após a rede canadense Couche-Tard confirmar oferta pelo grupo francês Carrefour de 20 euros por ação. O valor corresponde a um prêmio de cerca de 29% frente ao fechamento de ontem dos papéis na Bolsa francesa (em 15,47 reais).

Em comunicado, a Couche-Tard informa que os termos da transação estão em discussão e continuam sujeitos a diligência, mas a consideração atualmente deve ser em dinheiro na grande maioria.

O Carrefour Brasil disse, por meio de fato relevante divulgado nesta manhã, que tomou divulgou conhecimento do projeto de combinação de negócios entre as empresas e que seu controlador Carrefour França declarou que as negociações se iniciaram por meio de um contato amigável da Couche-Tard e que estão em fase preliminar.

Os analistas do Credit Suisse comentam que as mudanças indiretas no grupo de controle do Carrefour Brasil devem desencadear a cláusula de tag along (mecanismo de proteção legal concedido aos acionistas minoritários em operações de mudança no controle da empresa). Eles apontam que o valor atribuído às operações brasileiras deve ser o driver de CRFB3 para os próximos meses.

Ambev

Do outro lado, as ações da Ambev (ABEV3) caem 4,64%, figurando como a segunda maior queda do índice, após corte de recomendação pelo Bradesco BBI. O banco rebaixou a classificação dos papéis de neutra para underperform, equivalente a venda. O preço-alvo foi mantido em 15,50 reais, o que implica um potencial de queda de 8% frente ao fechamento de ontem.

Os analistas Leandro Fontenesi e Matheus Sleiman, que assinam o relatório, comentam que as ações subiram cerca de 20% nos últimos seis meses, praticamente em linha com o Ibovespa, com investidores precificando uma recuperação do consumo de cerveja com a reabertura da economia. No entanto, para eles, as expectativas do mercado podem estar muito otimistas.

Na visão deles, o fim do coronavoucher deve pesar sobre a demanda de cerveja, citando que enquanto a taxa de desemprego no país cresceu para aproximadamente 14% em outubro de 2020 (frente a 11% em janeiro) — dado que geralmente tem correlação negativa com a produção de cerveja –, a produção de bebidas alcoólicas no Brasil cresceu 19% no terceiro trimestre, na comparação anual, 9% até agora no quarto trimestre.

Segundo os analistas, essa desconexão entre os dados de emprego e consumo de bebidas no Brasil tem sido parcipalmente sustentada pelo programa de auxílio emergencial do governo, que terminou em dezembro, o que deve ter um impacto negativo na demanda.

Tal cenário, comentam, foi ainda reforçado depois de reuniao com a Associação Brasileira da Indústria de Cerveja (CervBrasil). “Ficamos mais confiantes sobre suas estimativas de queda de 2% no volume de cerveja da Ambev este ano”. Segundo eles, a associação disse que espera uma queda de 3,5% no volume de cerveja no país em 2021, com o fim do programa de auxílio.

Vale e siderúrgicas

Ainda entre as maiores baixas do Ibovespa hoje, aparecem as ações das siderúrgicas, com Usiminas (USIM5) puxando as perdas do índice, com queda de 5,04%. Gerdau (GGBR4), Metalúrgica Gerdau (GOAU4) e CSN (CSNA3) caem 3,05%, 3,14% e 3,75%, respectivamente. No mesmo sentido, os papéis da mineradora Vale (VALE3) recuam 2,83%. O movimento ocorre em meio à queda do minério de ferro, com realização de lucros. A commodity negociada no porto chinês de Qingdao registrou baixa de 1,48%, sendo cotada em 170,11 dólares a tonelada.