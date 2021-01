Carrefour dispara 4% com possível fusão; Ambev cai 3% após banco recomendar venda

Depois de dispararem 6,05% ontem, as ações do Carrefour Brasil (CRFB3) voltam a subir forte e lideram os ganhos do Ibovespa nesta quarta-feira, 13. Neste momento, registram alta de 4,57%. O movimento ocorre após a companhia confirmar que negociações entre seu controlador Carrefour França e o grupo Alimentation Couche-Tard, gigante canadense de lojas de conveniência dona da rede Circle K. No exterior, as ações do Carrefour, negociadas na Bolsa de Paris, subiam 16,07%.

“Em press release datado de 13/01/2021, o Carrefour França declarou que as negociações se iniciaram por um contato amigável da Couche-Tard e estão em fase preliminar”, diz a empresa em fato relevante divulgado ao mercado.

Os analistas do Credit Suisse comentam que as mudanças indiretas no grupo de controle do Carrefour Brasil devem desencadear a cláusula de tag along (mecanismo de proteção legal concedido aos acionistas minoritários em operações de mudança no controle da empresa). Eles apontam que o valor atribuído às operações brasileiras deve ser o driver de CRFB3 nos próximos meses.

Ambev

As ações da Ambev (ABEV3) caem 4,40% nesta quarta-feira, 13, figurando entre as maiores quedas do Ibovespa neste momento, após corte de recomendação pelo Bradesco BBI. O banco rebaixou a classificação dos papéis de neutra para underperform, equivalente a venda. O preço-alvo foi mantido em 15,50 reais, o que implica um potencial de queda de 8% frente ao fechamento de ontem.

Os analistas Leandro Fontenesi e Matheus Sleiman, que assinam o relatório, comentam que as ações subiram cerca de 20% nos últimos seis meses, praticamente em linha com o Ibovespa, com investidores precificando uma recuperação do consumo de cerveja com a reabertura da economia. No entanto, para eles, as expectativas do mercado podem estar muito otimistas.

Na visão dos analistas, o fim do coronavoucher deve pesar sobre a demanda de cerveja, citando que enquanto a taxa de desemprego no país cresceu para aproximadamente 14% em outubro de 2020 (frente a 11% em janeiro) — dado que geralmente tem correlação negativa com a produção de cerveja –, a produção de bebidas alcoólicas no Brasil cresceu 19% no terceiro trimestre, na comparação anual, 9% até agora no quarto trimestre.

Segundo eles, essa desconexão entre os dados de emprego e consumo de bebidas no Brasil tem sido parcipalmente sustentada pelo programa de auxílio emergencial do governo, que terminou em dezembro, o que deve ter um impacto negativo na demanda.

Tal cenário, comentam, foi ainda reforçado depois de reuniao com a Associação Brasileira da Indústria de Cerveja (CervBrasil). “Ficamos mais confiantes sobre suas estimativas de queda de 2% no volume de cerveja da Ambev este ano”. Segundo eles, a associação disse que espera uma queda de 3,5% no volume de cerveja no país em 2021, com o fim do programa de auxílio.