Caixa vai abrir aos sábados para pagar nova rodada de auxílio emergencial

À espera do anúncio oficial da nova rodada do auxílio emergencial, a Caixa Econômica Federal tem pronto um esquema para realizar o pagamento do benefício. Segundo fontes, a expectativa é que cerca de 700 agências funcionem aos sábados.

O plano será posto em prática após a edição de um decreto com a regulamentação dos repasses, previstos para o início de abril.

Antes, o Congresso ainda precisa promulgar a proposta de emenda à Constituição (PEC) que libera os gastos com o programa e o governo deve publicar uma medida provisória (MP) com as regras do benefício — processo previsto para a semana que vem.

A expectativa é que as unidades da Caixa abram das 8h às 12h aos sábados. O crédito em conta poupança para os trabalhadores informais ocorrerá todos os dias, inclusive aos domingos. Ou seja, o depósito não ocorrerá apenas em dias úteis.

Para evitar aglomerações, a orientação é estimular os beneficiários a utilizar o aplicativo Caixa Tem para movimentar os recursos creditados na conta poupança.

Eles poderão pagar boletos, contas de concessionárias e efetuar compras. Será preciso esperar alguns dias para sacar ou transferir o dinheiro para outras contas.

O banco está orientando os usuários do Caixa Tem a renovar o cadastro no aplicativo, a fim de evitar as fraudes. A atualização começa no próximo domingo, para nascidos em janeiro e 31 de março, nascidos em dezembro.

Segundo a instituição, quem não fizer a atualização não será prejudicado e vai receber o auxílio emergencial da mesma forma.

Atraso na tramitação

Havia expectativa por parte do Ministério da Cidadania em iniciar o pagamento do auxílio emergencial no dia 18 de março para os beneficiários do Bolsa Família e para os informais, o crédito em conta poupança a partir da última semana do mês.

Mas, como houve atraso na tramitação da PEC, a solução foi rodar a folha com os valores tradicionais do Bolsa Família.

De acordo com a última versão da MP que trata da nova etapa do auxílio, o benefício será pago a apenas um membro da família, no valor de 250 reais, pagos em quatro meses. Mulheres com filhos terão direito a uma cota mais alta, de 375 reais e pessoas que moram só, de 150 reais. Segundo estimativas do Cidadania, 46 milhões de famílias serão beneficiadas.