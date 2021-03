Caixa terá esquema especial em SP e Santo André durante feriado prolongado

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta quinta-feira, 25, que terá um esquema especial de funcionamento em São Paulo e Santo André durante o feriado prolongado de Páscoa. Para atender exclusivamente beneficiários de serviços sociais nessa região, o banco irá abrir 133 agências nos dias úteis entre amanhã, 26, e a próxima quinta-feira, 1º. Já na Sexta-Feira Santa, dia 2, todas as unidades estarão fechadas.

Essas 133 agências, que funcionarão entre 8h e 12h em São Paulo e Santo André, foram selecionadas considerando a demanda de atendimento, segundo o vice-presidente da rede de varejo da Caixa, Paulo Henrique Angelo. Ele explica que o atendimento exclusivo para beneficiários de programas sociais têm como objetivo atender às demandas daqueles que mais necessitam.

"É importante que só compareçam as pessoas que precisam de atendimento para os benefícios sociais. Nós não teremos atendimento comercial, abertura de conta ou qualquer outro serviço desse tipo", pontua Angelo, destacando que em uma semana o banco registra 5 milhões de atendimentos em agências e casas lotéricas apenas na capital de São Paulo.

O vice-presidente da rede de varejo da Caixa disse ainda que, nos próximos dias, a instituição quer garantir os serviços essenciais, como Bolsa Família, Seguro-Desemprego, FTGS e Prova de Vida, sem deixar de lado as medidas segurança contra o coronavírus. Angelo informa que, para isso, o banco tem reforçado os protocolos de higienização e distanciamento social sugeridos pelos órgãos de Saúde.

"Se nós deixássemos de abrir até o dia 5 de abril, teríamos um risco de aglomeração, porque todo o atendimento represado chegaria no mesmo dia, contrariando as instruções das autoridades", explica.

Durante o feriado prolongado, a Caixa manterá todos os caixas eletrônicos com opções de saques e consultas. Já a opção de depósito só estará disponível nas 133 unidades que serão abertas no regime especial. Com isso, o representante do banco recomenda que clientes utilizem canais alternativos, como aplicativo e telefone, até a retomada das atividades de forma integral no dia 5 de abril.