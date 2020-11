Caixa paga nova parcela do auxílio para os nascidos em março

A Caixa realiza, nesta quarta-feira, 25, mais um pagamento do auxílio emergencial ou auxílio emergencial extensão para 3,5 milhões de brasileiros do ciclo 5 nascidos em março. Os beneficiários receberão 1,2 bilhão de reais em suas contas poupança social digital.

Desse total, 168,3 mil receberão 110,9 milhões de reais referentes às parcelas do auxílio emergencial. Os demais, 3,4 milhões, receberão as parcelas do auxílio emergencial extensão, em um montante de 1,1 bilhão de reais.

A partir desta data, os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de um milhão de estabelecimentos comerciais.

Quem recebe o benefício nesta quarta-feira poderá realizar saque e transferências a partir do dia 4 de janeiro de 2021.

Para realizar o saque do dinheiro é preciso fazer o login no App Caixa Tem, selecionar a opção “saque sem cartão” e “gerar código de saque”. Depois, o trabalhador deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular, com validade de uma hora. O código deve ser utilizado nos caixas eletrônicos da Caixa nas unidades lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui.

Os saques em dinheiro podem ser feitos nas Lotéricas, Correspondentes Caixa Aqui ou mesmo nas agências.

Continua disponível aos beneficiários a opção de utilização dos recursos creditados na Poupança Social Digital para a realização de compras, por meio do cartão de débito virtual e QR Code, pagamento de boletos, contas de água, luz, telefone, entre outros serviços. Com o aplicativo Caixa Tem, também está disponível a funcionalidade para pagamentos sem cartão nas cerca de 13 mil unidades lotéricas do banco.