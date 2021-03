Caixa na Nasdaq? Pedro Guimarães diz que oferta no exterior sai até 2022

A Caixa Econômica Federal pretende listar as ações de seu braço digital Caixa Tem em uma bolsa no exterior entre o fim deste ano e o começo de 2022, disse nesta quinta-feira, 18, o presidente-executivo do banco estatal, Pedro Guimarães.

"Estamos apenas esperando a aprovação do Banco Central", disse Guimarães em apresentação sobre os resultados da Caixa Econômica referentes ao quarto trimestre.

Canal criado pelo banco para realizar o pagamento do auxílio emergencial do governo federal no ano passado, o Caixa Tem atingiu 107 milhões de usuários, segundo a apresentação.

A Caixa já tem duas operações no mercado de capitais em andamento: a venda de ações que detém no Banco Pan e a listagem de sua unidade de seguros Caixa Seguridade, ambas em análise na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

"Há interesse enorme do mercado em conhecer a Caixa Seguridade", disse Guimarães em relação ao IPO.

O banco ainda pretende listar na B3 no segundo semestre deste ano outro braço de negócios, o de gestão de recursos de terceiros.

A Caixa pretende usar parte dos recursos com a venda dessas participações para retomar pagamentos ao governo federal de empréstimos tomados na última década sob a forma de Instrumentos Híbridos de Capital (IHCD), disse Guimarães.