Caixa libera saque do auxílio para os nascidos em outubro

A Caixa libera a partir desta terça-feira, 1, o saque do auxílio emergencial para cerca de 3,6 milhões de beneficiários nascidos em outubro. Segundo o banco, foram creditados 3 bilhões de reais para esse público nos ciclos 3 e 4 de pagamentos.

Desse total, 1,2 bilhão de reais são referentes às parcelas do auxílio emergencial e o restante, 1,8 bilhão de reais, às parcelas do auxílio emergencial extensão.

Para realizar o saque do dinheiro é preciso fazer o login no App Caixa Tem, selecionar a opção “saque sem cartão” e “gerar código de saque”. Depois, o trabalhador deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular, com validade de uma hora. O código deve ser utilizado nos caixas eletrônicos da Caixa nas unidades lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui.

Os saques em dinheiro podem ser feitos nas Lotéricas, Correspondentes Caixa Aqui ou mesmo nas agências.

Continua disponível aos beneficiários a opção de utilização dos recursos creditados na Poupança Social Digital para a realização de compras, por meio do cartão de débito virtual e QR Code, pagamento de boletos, contas de água, luz, telefone, entre outros serviços. Com o aplicativo Caixa Tem, também está disponível a funcionalidade para pagamentos sem cartão nas cerca de 13 mil unidades lotéricas do banco.