Caixa lança financiamento de imóveis com taxa a partir de 4,75% ao ano

A Caixa anunciou, nesta quinta-feira, 25, sua nova modalidade de financiamento de imóveis corrigida pela taxa da poupança, que terá um spread de 3,35% a 3,99% ao ano.

Ou seja, atualmente, com a Taxa Referencial (TR) a zero e a poupança rendendo 70% da Selic, as taxas partem de 4,75% ao ano e podem chegar a 5,15%. Quanto maior o relacionamento com o banco, menor será a taxa de juros. Veja abaixo as taxas que serão cobradas pelo banco:

Taxas crédito indexado à poupança da Caixa Taxas crédito indexado à poupança da Caixa

A remuneração da poupança muda apenas quando a Selic ficar maior do que 8,5% ao ano. Nesse caso, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, explicou, em coletiva, que a remuneração adicional do financiamento será fixa em 6,7%, mesmo que a Selic chegar aos dois dígitos. Ou seja, a taxa do financiamento pode chegar a 9,52%. Veja abaixo o exemplo:

Crédito indexado à inflação da Caixa Crédito indexado à inflação da Caixa

A nova linha vale para imóveis usados, novos, construção e também reformas, dá a opção de taxa de juros pelo modelo SAC ou Price, terá prazo de até 35 anos para pagamento, exige no mínimo 20% de entrada e estará disponível a partir de segunda-feira, 1º de março.

O orçamento inicial destinado à modalidade é equivalente a 30 bilhões de reais, e pode aumentar conforme a demanda.

O lançamento chega após o do Itaú, o primeiro a lançar a modalidade no país. Mas o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, enfatiza que o banco oferece a menor taxa na modalidade.

Essa é a quarta modalidade de financiamento imobiliário lançada pelo banco. Além da tradicional linha indexada à TR, o banco lançou em 2019 o financiamento atrelado ao IPCA e também o financiamento com taxa fixa.