Caixa cria poupança digital para pagar PIS a quem não tem conta no banco

A Caixa Econômica Federal pagará pelo aplicativo Caixa Tem — a trabalhadores que não têm conta no banco — o abono salarial do PIS 2020/2021 referente às declarações da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) do ano-base 2019 que foram entregues fora do prazo ou retificadas pelos empregadores até 30 de setembro deste ano.

A partir desta terça-feira, contas digitais serão abertas de forma automática e gratuita para o recebimento do benefício, sem a necessidade de apresentação de documentos ou de comparecimento às agências.

Na segunda-feira, o Caixa Tem, usado pelo banco estatal para o pagamento do Auxílio Emergencial e do resgate do FGTS, ficou fora do ar “em razão de problema em ambiente da provedora de serviços IBM, que é responsável pelo tráfego de informações do aplicativo”.

Os primeiros a receber serão os trabalhadores com direito ao benefício que nasceram entre julho e novembro. Os que fazem aniversário entre dezembro e junho seguirão o atual calendário, baseado no mês de nascimento.

Nascidos em dezembro receberão no dia 15 deste mês ainda. Nascidos em janeiro e fevereiro, no dia 19 de janeiro. Nascidos em março e abril, no dia 11 de fevereiro. Nascidos em junho e julho, no dia 17 de março.

O valor do abono salarial varia de R$ 88 a R$ 1.045, de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano-base 2019. Uma vez depositado, o dinheiro poderá ser movimentado pelo Caixa Tem para o pagamento de contas e compras. Os interessados também poderão fazer saque e transferência bancária.

Quem tem direito

Tem direito ao abono salarial 2020/2021 o trabalhador inscrito no PIS há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2019, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos.

Também é necessário que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na Rais ou no eSocial, conforme a categoria da empresa.

Recebem o benefício na Caixa os trabalhadores vinculados a entidades e empresas privadas. As pessoas que trabalham no setor público têm inscrição Pasep e recebem o benefício no Banco do Brasil (BB).

A consulta do direito ao benefício — e do valor liberado — pode ser realizada por meio do app Caixa Trabalhador, pelo atendimento Caixa ao Cidadão (0800-726-0207) e no site http://www.caixa.gov.br/abonosalarial/.