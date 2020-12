Caixa abre agências no sábado para saque do auxílio emergencial

A Caixa abrirá 755 agências no sábado, 5, das 8h às 12h, para saque do auxílio emergencial (R$ 600) ou auxílio emergencial extensão (R$ 300) para os nascidos em novembro e dezembro que fazem parte dos ciclos 3 e 4.

Segundo o banco, foram creditados 5,6 bilhões de reais para este público. Desse total, 2,4 bilhões de reais são referentes às parcelas do auxílio emergencial e o restante, 3,2 bilhões de reais, às parcelas do auxílio emergencial extensão.

Ao todo, no sábado, terão sido pagos 270,2 bilhões de reais do auxílio emergencial para 67,9 milhões de brasileiros, em um total de 465,5 milhões de pagamentos.

A relação de agências que estarão abertas pode ser conferida no site da Caixa: www.caixa.gov.br/agenciasabado.

Todas as pessoas que procurarem atendimento durante o funcionamento das agências serão atendidas, por isso não é preciso chegar antes do horário de abertura.

Uso digital dos recursos

Quem não quiser sacar o dinheiro vale lembrar que continua disponível aos beneficiários do auxílio e aos trabalhadores com direito ao saque emergencial FGTS as opções de utilização dos recursos creditados na poupança social para a realização de compras, por meio do cartão de débito virtual e QR Code, pagamento de boletos, contas de água, luz, telefone, entre outros serviços.

Com o aplicativo Caixa Tem, também está disponível a funcionalidade para pagamentos sem cartão nas cerca de 13 mil unidades lotéricas do banco.