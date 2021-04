BTG retira ação da Petrobras de carteira recomendada para abril

O BTG Pactual digital divulgou nesta quinta-feira, 1º, seu relatório com recomendação de ações para o mês de abril. A novidade do mês é a saída da ação preferencial da Petrobras (PETR4) da carteira — até então com peso de 10% —, que foi substituída pela siderúrgica Gerdau (GGBR4), também com 10% de peso.

O relatório aponta que a Gerdau combina um forte crescimento de receita, baixa alavancagem e se beneficia de um mercado imobiliário local em recuperação. Além disso, ressalta que as operações da empresa nos Estados Unidos (38% das vendas) podem ganhar com investimentos consideráveis em infraestrutura no país.

Já a saída da Petrobras acontece porque os estrategistas afirmam ter pouca visibilidade do que vai acontecer com a empresa sob nova gestão. Ainda é incerto se a companhia dará continuidade ao plano de comercialização de 50% de sua capacidade de refino e à nova política de preços da gasolina e do diesel.

Alterações na carteira de ações

Os estrategistas do BTG apontam que, devido aos riscos no país e à recuperação econômica global esperada, decidiram manter a exposição a empresas que se beneficiam diretamente do cenário positivo internacionalmente. Mesmo com valuations mais atraentes, a situação fiscal do país, a crise na saúde e as tensões políticas preocupam. Os investidores estrangeiros sacaram 7 bilhões de reais das ações brasileiras em fevereiro e mais 5 bilhões de reais em março.

Para manter a exposição à economia global, a carteira mantém Vale (VALE3) e Suzano (SUZB3). Junto da Petrobras (PRT4), saem Cyrela (CYRE3) e Lojas Americanas (LAME4) do portfólio. Além da Gerdau (GGBR4), entram Cosan (CSAN3) e Locaweb (LWSA3), cada uma com 10% de peso na carteira.

Os analistas do banco afirmam que enxergam a Cosan bem posicionada para embarcar em um novo ciclo de crescimento com oportunidades em diferentes setores, apoiada por uma capacidade superior de alocação de capital. Já para a Locaweb, eles avaliam que oportunidades de fusões e aquisições podem funcionar como um gatilho nas ações neste mês, que despencaram 21% em março — apesar dos fortes resultados operacionais.

A carteira do BTG tem como objetivo capturar as melhores oportunidades e performances do mercado de ações. O processo de seleção dos dez ativos ao mês é feito pelo time de estrategistas de Research do BTG, sem considerar necessariamente índices de referência ou liquidez.